Rīgā koncertēs postroka grupa no Īrijas 'God is an Astronout'

Klubā "Melnā piektdiena" 17. aprīlī uzstāsies "post rock" grupa no Īrijas "God is an Astronout". Koncerta īpašie viesi būs instrumentāls "math/post rock" kvartets "Kaschalot" no Tallinas, Igaunijā.

"God is an Astronout" Rīgā viesosies turnejā, kas tiek rīkota par godu grupas pastāvēšanas 20. gadadienai – visā pasaulē pazīstamo "post rock" apvienību 2002. gadā izveidoja dvīņubrāļi Nīls un Torstens Kinselas, iedvesmojoties no vācu "krautrock", jo īpaši grupas "Tangerine Dream", progresīvā roka un elektroniskās mūzikas. Tajā pašā gadā pašu spēkiem tika izdots debijas albums "The End of the Beginning", kas guva ievērojamu klausītāju un arī kritiķu atzinību. Tāpat tika izdoti divi pašu grupas dalībnieku producēti video, kas nonāca MTV Europe rotācijā.

Tomēr, grupa allaž bijusi pret nonākšanu mūzikas industrijas milžu – producentu un izdevēju – paspārnē un mūzikas komercializēšanos. Tā lielāko daļu no saviem vienpadsmit albumiem izdevusi pati savā izdevniecībā "Revive Records", vai sadarbojusies ar neatkarīgajām izdevniecībām Eiropā. "God is an Astronout" jaunākais albums "Somnia" iznāca 2022. gadā.

Šogad grupa Latvijā ieradīsies, svinot albuma "The Beginning of the End'' 20. jubileju. Kā "God is an Astronout" ierasts, albuma muzikālos iespaidus papildināt īpašs vizuālais video materiāls.

"Ikkatrs mūsu albums ir skaniska fotogrāfija, kas fiksē mirkli un to, kas mēs šajā mirklī esam," tā par savu mūziku teikuši grupas dalībnieki.

"God is an Astronout" jau vairākkārt viesojusies Latvijā, uzstājoties gan Ģertrūdes ielas teātrī, gan klubā "Nabaklab", gan klubā "Melnā piektdiena".