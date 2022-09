Rīgā kopā ar stīgu kvartetu uzstāsies lietuviešu zvaigzne Daddy Was a Milkman

Rīgā, koncertzālē "Palladium" 2. decembrī uzstāsies lietuviešu mūziķis Daddy Was A Milkman. Gaidāmā programma tiek dēvēta par vienu no viņa karjeras ambiciozākajam projektiem – mākslinieks uzstāsies kopā ar stīgu kvartetu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Līdz šim nobriedušākais, interesantākais un emocionāli spēcīgākais priekšnesums," tā gaidāmo programmu komentē Daddy Was A Milkman. "Ja jums patīk mūsu mūzika un atmosfēra koncertos, es nevaru iedomāties šo vakaru bez jums. Tas būs pasakaini un es jūs sirsnīgi aicinu."

Kā atgādina koncerta rīkotāji no aģentūras FBI, Daddy Was A Milkman debitēja jau pirms sešiem gadiem un ātri iekaroja mūzikas mīļotāju un kritiķu sirdis. Spēcīgākais apliecinājums tam ir neskaitāmi izpārdoti koncerti ne tikai Lietuvā, bet arī pie mums Latvijā, sākot ar 2016. gada debijas albuma "Daydreaming" atklāšanas koncertiem, kas noslēdzās ar karjeras lielākajiem priekšnesumiem Traķu pilī, kā arī Lietuvas lielākajās arēnās "Siemens" un "Žalgiris".

2018. gads Daddy Was A Milkman bija īpaši veiksmīgs. Viņš tika nominēts rekordlielam M.A.M.A balvu skaitam. Daddy Was A Milkman pretendēja uz uzvaru četrās kategorijās - "Gada mākslinieks", "Gada albums", "Gada koncertmākslinieks" un "Gada popmūzikas mākslinieks". Ceremonijas laikā viņam tika piešķirts nozīmīgākais tituls - M.A.M.A žūrija viņu apbalvoja par "Gada izpildītāju". 2018. gadā Daddy Was A Milkman izdeva arī dubultalbumu "Intimate Us", ko prezentēja vairākos koncertos arī saviem faniem Latvijā.

Daddy Was A Milkman ir viens no Lietuvas populārākajiem un visaugstāk novērtētajiem māksliniekiem. 2021. gada nogalē Daddy Was A Milkman izdeva savu pirmo albumu lietuviešu valodā "Kai ruduo mokė mane", kuru prezentēja divos ekskluzīvos koncertos Lietuvas Nacionālajā operas un baleta teātrī. Šie koncerti tika iemūžināti vinila platē "When Autumn Taght Me".