Rīgā nākamgad uzstāsies Robijs Viljamss

"Arēna Rīga" nākamā gada 9. martā uzstāsies šovbiznesa dižais izklaidētājs un popmūzikas superzvaigzne Robijs Viljamss.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no FBI, Robijs Viljamss Rīgā ieradīsies, svinot savas solo karjeras 25 gadu jubileju. Koncertā skanēs mākslinieka lielāko hitu programma.

Kā atgādina organizatori, Robijs Viljamss nepārspējams šovbiznesa izklaidētājs un superzvaigzne. Viņa koncerti allaž ir izpārdoti, bet katrs jauns albums tiek gaidīts kā īpašs notikums. Arī mākslinieka iepriekšējais koncerts Rīgā bija pilnībā izpārdots.

Jaunās koncertturnejas programmā "XXV" skanēs 25 gadu laikā tapušie labākie hiti jaunā skanējumā, kas ierakstīti kopā ar "Metropole Orkest", sākot no publikā iemīļotajām dziesmām "Angels", "Let Me Entertain You" līdz "She's the One" un daudzām citām.

Jaunākais albums "XXV" ir pārspējis visus "Official Chart" ierakstus un šobrīd ierindojas pirmajā vietā, kas ir Robija Viljamsa 14. numur viens solo albums. Ar šo rekordu viņš apsteidzis pat leģendāro Elvisu Presliju. Kā norāda organizatori, Robijs Viljamss ir viens no komerciāli veiksmīgākajiem solo māksliniekiem Lielbritānijas vēsturē.

Foto: Vida Press

Albuma "XXV" izdošana šī gada septembrī iezīmēja faktu, ka ir pagājuši vairāk nekā 25 gadi, kopš Robijs Viljamss no puišu grupas "Take That" uzsāka solo karjeru, kas atnesa viņam superzvaigznes statusu. Šajā laikā piedzīvots daudz - vairāk nekā 85 miljoni pārdotu albumu visā pasaulē, 14 numur viens albumi Lielbritānijā, 14. numur viens singli; visvairāk dienā pārdoto koncertu biļešu (1.6 milj. 2005. gada 19. novembris), publikas apjoma rekordi, atkārtotā apvienošanās ar "Take That", 18 "Brit Awards" balvas, piedalīšanās "X Faktora" vērtēšanā, "Royal Shakespeare Company" kompānijas mūzikls "The Boy In The Dress, Soccer Aid", daudzas sadarbības mūzikā, mākslā, radio, grāmatās, modē, TV un kino.

"Pēc triumfējošā šova šovasar dzimtajā pilsētā Stoke-on-Trent, Robijs Viljamss ir enerģijas piepildīts un gatavs piedzīvot visus nenospēlētos šovus un izdziedāt visas dziesmas, kas nav dziedātas pandēmijas gados ar savu jauno "XXV" pasaules koncertturneju, kas sāksies jau šī gada oktobrī un sasniegs Latvija nākamā gada martā," raksta koncerta rīkotāji.

Kā mākslinieks saka: "Šī ir mana dzīves daļa un es neplānoju to pārtraukt tuvākajā laikā. Es mīlu savu darbu, to, kas man ir dots, un iespējas, kas man ir dotas. Un es joprojām esmu ļoti ambiciozs".

Biļetes tirdzniecībā būs no 30. septembra pulksten 11 "Biļešu servisa" tīklā. Savukārt, FBI un "Positivus" festivāla koncertu kluba biedri, biļetes varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 29. septembra pulksten 11, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.