Rīgā norisināsies elektroniskās mūzikas festivāls 'Kontaktor'

Šā gada 29. maijā Rīgā jau trešo reizi norisināsies dzīvās elektroniskās mūzikas festivāls "Kontaktor". Arī šogad festivālā gaidāma daudzveidīga elektroniskā mūzika ar fokusu uz dažādu žanru deju un eksperimentālo mūziku, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Kā pirmie izziņotie festivāla mākslinieki ir ievērojamo mūzikas izdevniecību "Ninja Tune" un "Hyperdub" producents Kevins Ričards Mārtins, ambientās un tehno mūzikas inovators TM404, somu elektro mūzikas pionieris Mesak, kā arī skaņu māksliniece Layne.

"Nereti rodas jautājums, ar ko atšķiras dzīvā elektroniskā mūzika? Festivāla programmas fokuss vērsts uz reālā laikā notiekošām performancēm, kurās mūzikas radīšanai izmantoti sintezatori un citi elektroniskie mūzikas instrumenti pretstatā tik ierastajai iepriekš sagatavotu skaņdarbu atskaņošanai izmantojot dīdžeju aparatūru. Šāds uzstādījums elektroniskās mūzikas festivālu kopainā ir unikāls arī globālā kontekstā un, pateicoties tam, festivāls "Kontaktor" par spīti neilgajam pastāvēšanas laikam ir kļuvis atpazīstams starptautiski," raksta rīkotāji.

Viens no festivāla māksliniekiem – Kevins Ričards Mārtins (Kevin Richard Martin) – ir eksperimentālās mūzikas producents, kas kopš 80. gadu beigām strādājis ar tādu žanru mūziku kā industriālais hiphops, ambientais tehno, avangarda metāls, denshols, jazzcore un dub. Festivālā Mārtins prezentēs darbu "Sirens", kas tiek aprakstīts kā aizraujošu basu pasāža, kuras ietekmē sekundes pārvēršas par stundām un stundas par sekundēm, radot aizmiglotu un dziļi unikālu laika izjūtu. Darbs "Sirens" dokumentē trauksmaino pieredzi un emocionālo karuseli, ko Mārtins piedzīvojis kļūstot par tēvu. Kevins Ričards Mārtins plašāk pazīstams ar projektiem "The Bug", "Techno Animal", "GOD" un kā daļa no "King Midas Sound" – projekta, kas iepriekš uzstājies nepieradinātās mūzikas festivālā "Skaņu mežs". Viņa daiļrade izdota tādās ietekmīgās mūzikas izdevniecībās kā "Ninja Tune", "Hyperdub", "Rephlex" un citās.

Andreass Tilianders (Andreas Tilliander), kurš plašāk pazīstams kā Mokira un Tilliander, festivālā uzstāsies ar projektu "TM404", kurš debiju piedzīvoja 2013. gadā ikoniskajā Berlīnes klubā "Berghain", festivāla CTM programmā. "TM404" ir uzstājies visā pasaulē sākot no Tokijas līdz pat Ņujorkai, gan deju mūzikas klubos, gan tādos ievērojamos eksperimentālās mūzikas festivālos kā "Mutek" un "Atonal", tāpat arī nereti sadarbojies ar tehno superzvaigzni Ričiju Havtinu (Richie Hawtin). Projekta "TM404" centrā atrodas vairāki Japāņu sintezatoru ražotāja "Roland" elektroniskie mūzikas instrumenti un atkarībā no koncerta norises vietas un konteksta no performances var sagaidīt gan pieklusinātu dub estētiku, gan enerģisku acid tehno skanējumu.

Mesak (Tatu Metsätähti) ir uzskatāms par vienu no somu laikmetīgās elektroniskās mūzikas pionieriem. Kā viens no centrālajiem deviņdesmito gadu producentiem Somijā, Mesak sevi pieteica tieši elektro mūzikas žanrā. Viņa ieraksti jau vairāk nekā 20 gadu ir kļuvuši par "dīdžeju slepenajiem ieročiem" un ir neatņemama Nīderlandes tehno un elektro mūzikas izdevniecības "Klakson" sastāvdaļa.

Layne (Rachel Aiello) ir skaņu māksliniece no ASV, kura nereti darbos izmanto lauka ierakstus, abstraktas tekstūras un smagnējus ritmus. Viņas mūzika izdota uz Karla O'Konora, kurš plašāk pazīstams kā Regis, mūzikas izdevniecības "Downwards". Layne jaunrade ir iedvesmojusies no priekšgājējām eksperimentālajā elektroniskajā mūzikā, īpaši Suzannas Kiani (Suzanne Ciani), ar kuru nereti sadarbojas jau vairāku gadu garumā. Tāpat kā Kiani, arī Layne pamatā izmanto leģendāros Dona Buklas sintezatorus. Festivālā "Kontaktor" sagaidāms jaunas dzīvā izpildījuma programmas pirmatskaņojums.

Nākamie festivāla mākslinieki un norises vietas tiks izziņotas marta beigās.

Festivālu rīko pašmāju sintezatoru ražotāji "Erica Synths".