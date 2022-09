Rīgā notiks alternatīvās mūzikas minifestivāls 'Zāles netīrās'

Tallinas ielas kvartālā, kultūrtelpā "Tu jau zini kur" 17. septembrī pulksten 19 jau otro gadu pēc kārtas norisināsies alternatīvās mūzikas minifestivāls "Zāles netīrās". Šogad tā sauklis būs "Nāc, draudziņ, iesim rotaļās!", vēsta festivāla rīkotāji.

Festivāla programmā uz skatuves kāps grupas "like 2k", "Omerta", "Kayro", "Pūķa gars", "Rebel Riot" un "aPēdājs", kā arī festivāla rīkotāji no grupas "Rusted Wheel".

Grupa "aPēdājs" izveidota 1996. gada 9. janvārī Mālpilī un spēlē roku, smago metālu un alternatīvo roku. Grupa ir tikusi pie Latvijas Metal mūzikas gada balvas kā 2016. gada koncertgrupa, un neilgi pēc šī apbalvojuma "aPēdājs" tā paša gada albums "Sēras" tika nominēts "Alternative.lv Mūzikas balvas 2017" nominācijā "Gada albums". Papildus albumam "Sēras" grupa izdevusi vēl divus pilnmetrāžas albumus "Mana vārna" (2012) un "Nāve pieskārās pārbaudīt pulsu" (2018).

2021. gadā "aPēdājs" svinēja savu 25 gadu pastāvēšanu, to atzīmējot ar trīs dubultsinglu izdošanu un vairākiem koncertiem. 2022. gadā grupa izdevusi minikoncerta ierakstu, kas tapa "Melno cepurīšu balerijā", Jelgavā.

Grupa "Kayro" ir dibināta 2019. gadā kā studijas projekts, kur ģitāristi Ritvars un Kārlis realizēja savas idejas, kas neiederējās pamata grupu repertuāros. Drīz vien grupa apauga ar pārējiem dalībniekiem un atrada savu muzikālo virzienu, kurā darbojas šodien. Grupa vēl ir jauna, bet jau ir nospēlēti vairāki nozīmīgi koncerti, no kuriem viens ir iemūžināts raidījumā "Dzīvā skatuve Ogrē". 2021. gada sākumā ir izdots pirmais albums "Strangest Times", kuram drīzumā sekos nākamais, pilna garuma albums. Otrajam albumam šobrīd tiek pabeigtas pēdējās dziesmas, pirms grupa dodas studijā. Izdot otro albumu ir plānots 2023.gada sākumā. "Kayro" muzicē Reinis Rutkovskis (vokāls), Agnis Beitāns (bass), Rūdolfs Baumanis (bungas), Ritvars Šreibers (ģitāra) un Kārlis Šteinmanis (ģitāra).

Jaunajā numetal projektā "Like2K" ir apvienojušies mūziķi no grupām "Eschatos", "Pūķa Gars", "Pussy Rock", "Return To Surface" u.c., un tās repertuārā ir dažādu žanra grandu superhiti. Apvienība tika izveidota pirms diviem gadiem par godu pasaulslavenās reproka un repmetāla grupas "Limp Bizkit" koncertam Rīgā, lai dienu iepriekš bārā "Republika" neoficiālā pasākumā iesildītu "Limp Bizkit" fanus.

"Omertà" ir instrumentāls progresīvās rokmūzikas trio no Rīgas, kas plašākai publikai sevi pieteica 2013. gada pavasarī. 2015. gadā "Omertà" izdeva savu debijas albumu "Crown Of Seven". Grupā muzicē: Renārs Lazda – ģitāra, Einārs Latiševs – bungas, Kaspars Pētersons – bass.

Grupa "Pūķa gars" izveidota 2009.gadā Rīgā. Kopš tā laika izdevusi divus pilnmetrāžas albumus – "Kārdinājums" (2010) un "Maldinātājs" (2014). "Pūķa Gars" līdz šim uzstājies dažādos festivālos, klubos un pasākumos, tostarp Rīgas pilsētas svētkos, Rūjienas pilsētas svētkos, Jāņa Groduma piemiņas koncertā Vērmanes dārzā un citur. No panākumiem jāmin iegūtā pirmā vieta "Rock'n'Riga" skatuves "Garāžas duelī 3" (2010), un zelta medaļa TV kanāla "RīgaTV 24" mūzikas šovā "Troksnis ringā" (2017). Šobrīd grupa aktīvi darbojas, radot dziesmas trešajam studijas albumam, no kura klajā laisti jau divi singli – "Vējš buras" un "Laimes zaldāts" (šim singlam ir tapis arī mūzikas video).

Grupā muzicē: Kaspars Vēvers (vokāls), Edgars Špengelis (bass / vokāls), Artūrs Mucenieks (ģitāra), Viesturs Balodis (ģitāra), Krišjānis Sevelis (sitamie instrumenti).

"Rebel Riot" ir smagā rokenrola apvienība no Rīgas, kas darbību sākusi 2007. gadā. Grupas skanējums ieturēts klasiskā roka un smagā metāla stilos, un savā darbības laikā tā nospēlējusi vairākus simtus koncertu Latvijā un Baltijas valstīs, kā arī Somijā un vairākās Centrāleiropas un Austrumeiropas pilsētās. Iesildījuši leģendārus māksliniekus: "Accept", Blaze Bayley (ex-Iron Maiden). Studijas ierakstus un grupas attīstību veicinājuši vairāki uzvarēti Latvijas grupu konkursi (Liepājas Fontaine "Flashlight", Rock N Rigas "Garāžu Duelis", Valmieras "Stage Number 1"). "Rebel Riot" ir izdevuši trīs studijas albumus, un šogad turpina darbu pie jaunā muzikālā materiāla.