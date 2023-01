Rīgā notiks Kanādas alternatīvās roka grupas 'Billy Talent' koncerts

12. jūnijā Rīgā, koncertzālē "Palladium" uzstāsies Kanādas alternatīvā roka grupa "Billy Talent", informē koncerta organizatori.

"Billy Talent" jaunākais studijas albums "Crisis of Faith", kas ir jau sestais grupas diskogrāfijā, izdots 2022. gada sākumā un joprojām virzās augšup dažādos topos, tā, piemēram, albuma dziesma "Reckless Paradise" straumēšanas servisā "Spotify" ir atskaņota vairāk nekā 30 miljonu reižu. Šāgada maijā un jūnijā grupa dosies Eiropas koncerttūrē, uzstājoties Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā un citur. 12. jūnija koncerts Rīgā ir pagaidām grupas vienīgā paredzētā uzstāšanās kādā no Baltijas valstīm šīs tūres laikā.

"Billy Talent" ir viena no populārākajām un komerciāli veiksmīgākajām kanādiešu mūzikas grupām. Tā saņēmusi vairākas "Juno Awards" balvas un nominācijas, ierindojusies starp visvairāk nominētajām grupām "Much Music Video Award" balvu vēsturē, radījusi vairākus hitus, kas sasnieguši radio topu virsotnes. Kā grupas zināmākās dziesmām ir minamas: "Red Flag", "Fallen Leaves", "Rusted from the Rain" u.c.

Biļetes uz "Billy Talent" Rīgas koncertu būs pieejamas no 27. janvāra.