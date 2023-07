Rīgā notiks Reiņa Jaunā albuma prezentācija un dzejas jaunradei veltīts koncerts 'Vārdi'

13. jūlijā kultūrvietā "Vagonu zāle" Rīgā notiks Latvijas dzejas jaunradei veltīts koncerts "Vārdi", kurā tiks prezentēts tikko no Eiropas koncerttūres atbraukušā mūziķa Reiņa Jaunā nupat iznākušais albums, "Delfi" informē pasākuma rīkotāji. Kopā ar Reini koncertā uzstāsies pasauli apceļojis mūziķis "The Flamenco Thief" no Lielbritānijas, ar kuru pēc koncerta Reinis dosies Baltijas un Somijas koncerttūrē, kā arī čelliste Erna Daugaviete un multiinstrumentālists, rakstnieks Harijs Vagrants. To visu papildinās Zīmējumu teātris ar ilustrāciju improvizāciju.

Zīmējumu teātri pārstāvēs režisors Varis Klausītājs, kurš ir arī profesionāls mūziķis, un ilustrātore Lote Vilma Vītiņa, kura pazīstama arī kā dzejniece, raidījuma "Bron-Hīts" veidotāja, grāmatu ''Tornis'' un ''Meitene'' autore. Zīmējumu teātris un Reinis Jaunais jau iepriekš sadarbojušies Čaka balvai nominētās izrādes ''Jaunais Čaks Klausītājs'' tapšanā. Koncerta laikā uz skatuves taps lielformāta glezna, zīmējumiem topot improvizācijā.

Reinis Jaunais nupat pabija Eiropas kncerttūrē, kurā sniedza 20 koncertus Itālijā, Čehijā, Polijā, Vācijā, tostarp "ReLive Abruzzo" un "Notte dei Folli" festivālos.

"The Flamenco Thief", īstajā vārdā Kreigs Sutons, ir nepārtrauktā ceļojumā esošs instrumentālās mūzikas autors no Bristoles, kurš koncertējis teju visā Eiropā, kā arī Brazīlijā, Japānā, Marokā un citur. Reinis ar Kreigu iepazinies festivālā, un viņi viens otram jau vairākas reizes ir palīdzējuši koncerttūru rīkošanā. Arī pēc šī koncerta Reinis ar Kreigu dosies koncerttūrē – mūziķi 14. jūlijā uzstāsies Atmodas dārzā Liepājā, 15. jūlijā Mākslas piknikā Lūznavas muižā, 21. jūlijā Puķudruvās Lēdurgā, 22. jūlijā Spuņciemā, kā arī Viļņā, Kauņā, Tallinā, Helsinkos un "Hoovus" festivālā Igaunijā.

Harijs Vagrants ir multiinstrumentālists, kurš koncertprogrammā ienesīs globālās mūzikas noskaņu, spēlējot persiešu santuru, rav vast bungu, indiešu harmoniju un citus instrumentus. Arī šis mūziķis ir ar raibu ceļojumu pieredzi, par ko sarakstījis grāmatu ''Ielu muzikanta dienasgrāmata'', kas jau ir izpirkta, un šogad tai plānots publicēt turpinājumu.

Foto: Publicitātes foto

Savukārt Erna Daugaviete ir strauju popularitāti gūstoša jaunās paaudzes čelliste, kura sadarbojusies ar virkni labi pazīstamu muziķu Latvijā un ārpus tās.

Koncertā izskanēs dziesmas ar dzejnieku Māra Salēja, Annas Sintijas Ivanovas, Janas Egles, Haralda Millera, Daiņa Deigeļa, Noras Jakovelas vārdiem. Nesen iznākušo albumu ''Vārdi'' var noklausīties teju visās mūzikas straumēšanas platformās. Albuma ierakstos piedalījusies arī vokāliste Katrīna Dimanta un multiinstrumentālists, elektroniskās mūzikas producents Kapteinis Reinis.

Koncerts notiks ar VKKF atbalstu. Albums "Vārdi" tapis ar AKKA/LAA radošās stipendijas atbalstu.