Piektdien, 15. jūlijā, Lucavsalā, Rīgā, sāksies mūzikas festivāls "Positivus". Plānots, ka divu dienu laikā festivālu apmeklēs ap 20 000 cilvēku. Lai pasākuma apmeklēšana nesagādātu liekas neērtības, festivāla organizatori, sadarbībā ar Valsts un pašvaldības policiju, kā arī Rīgas pašvaldību sagatavojuši praktiskus ieteikumus un noteikumus festivāla apmeklētājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā nokļūt festivālā

"Positivus" šogad norisināsies Lucavsalas D daļā un līdz festivāla lokācijai visērtāk nokļūt:

Izmantojot sabiedrisko transportu:

5 minūšu gājiena attālumā no festivāla lokācijas atrodas pietura "Lucavsala", kurā piestāj 4. un 19. trolejbuss;

15 minūšu gājiena attālumā no festivāla lokācijas atrodas pietura "Mūkusalas rotācijas aplis", kurā piestāj 10. autobuss, 4. trolejbuss un 19. trolejbuss;

25 minūšu gājiena attālumā no festivāla lokācijas atrodas pietura "Elijas iela", kurā piestāj 7. tramvajs;

25 minūšu gājiena attālumā no festivāla lokācijas atrodas pietura "Viesītes iela", kurā piestāj 10. tramvajs;

30 minūšu gājiena attālumā no festivāla lokācijas atrodas pietura "Laivu iela", kurā piestāj 27. trolejbuss, 10. autobuss un 26. autobuss.

Izmantojot velosipēdus, kurus būs iespējams novietot ārpus festivāla teritorijas tam paredzētajā "Nestes" mobilitātes punktā.

Dodoties uz festivāla norises lokāciju ar kājām.

Izmantojot tādus koplietošanas transportlīdzekļus kā elektroniskos skūterus, kurus būs iespējams novietot tikai tam paredzētajā "Nestes" mobilitātes punktā. Koplietošanas transporta novietošana vietās, kurās tas varētu traucēt festivāla apmeklētāju plūsmām, tiks stingri uzraudzīta un sodīta no policijas puses.

Noderīga informācija auto vadītājiem

Festivāla norises laikā auto satiksme tiks ierobežota minimāli — satiksmes ierobežojumi skars tikai nokļūšanu Lucavsalā.

Organizatori uzsver - īpašas autostāvvietas pie festivāla norises vietas netiks nodrošinātas.

Tiks liegta piebraukšana līdz festivāla norises vietai. Iedzīvotāji, kuriem pieder īpašums Lucavsalā, ar attiecīgajām auto caurlaidēm varēs nokļūt līdz savam īpašumam (informāciju nodrošina "Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrs").

Automašīnu apstāšanās un stāvēšana Lucavsalas apkārtnē būs ļoti ierobežota un tiks stingri kontrolēta no Ceļu policijas puses, lai neapgrūtinātu transporta kustību.

Arī apstāšanas tikai pasažieru izlaišanai nebūs atļauta un tiks īpaši uzraudzīta no Ceļu policijas puses.

Veikala "K Senukai", kas atrodas pie Mūkusalas apļa, klientiem būs atļauta piekļūšana veikala autostāvvietai un iespēja autostāvvietā atstāt auto ne ilgāk kā vienu stundu.

Būtiskākie noteikumi festivāla teritorijā

Pēc pulksten 22 jauniešiem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) atrasties festivāla teritorijā bez vecāku vai aizbildņu klātbūtnes ir aizliegts!

Festivāla norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personisko mantu un dokumentu pārbaudei.

Festivāla rīkotājam ir tiesības neielaist teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība var traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.

Festivāla norises laikā tiks slēgta pieeja Lucavsalas publiskajai peldvietai "Lucavsalas līcis".

Festivāla teritorijā aizliegts:



ienest jebkāda veida dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma); ienest jebkāda veida dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma); profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu), pašportretu statīvus (selfie sticks), GoPro kameru utt.; visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces; ienest un lietot narkotiskās vielas; ievest dzīvniekus; ienest lietussargus; kā arī citus priekšmetus saskaņā ar festivāla detalizētajiem noteikumiem, kuri atrodami www.postivusfestival.com.

Festivāla telšu pilsētiņa

Lai arī telšu pilsētiņa šī gada festivālā būs ļoti ierobežota un tās ietilpība nepārsniegs 2000 cilvēku skaitu, tomēr arī tajā jāievēro vairāki noteikumi, lai uzturēšanās festivāla telšu pilsētiņā būtu droša visiem apmeklētājiem.



Pēc pulksten 22 jauniešiem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) atrasties festivāla telšu pilsētiņas teritorijā bez vecāku vai aizbildņu klātbūtnes ir aizliegts!

Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:



lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.); lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.); lietot skaņu pastiprinošas iekārtas, t.sk. portatīvos skaļruņus laika posmā no 2.00 naktī līdz 9 .00 rītā; ienest alkoholiskos dzērienus; lietot narkotiskās vielas; ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību; ievest jebkādus pārvietošanās līdzekļus, izņemot kemperus ar derīgu kemperu biļeti; bojāt citu apmeklētāju īpašumu. Telšu pilsētiņas apmeklētājiem, pametot telšu pilsētiņu, jāparūpējas, ka tiek sakopta savu vieta, kā arī jāpārliecinās, ka netiek atstāti atkritumi.

Detalizētāki festivāla un telšu pilsētiņas noteikumi: www.positivusfestival.com.

Citi praktiski noteikumi

Lai izvairītos no drūzmēšanās festivāla teritorijā, savu šī gada "Positivus" divu dienu biļeti iespējams apmainīt pret aproci ātrāk "Galerija Centrs" apročošanās punktā trešajā stāvā no 13. līdz 15. jūlijam. Vienas dienas biļešu īpašnieki varēs biļetes pret aprocēm iemainīt uz vietas, Lucavsalā.

Visas biļetes, kuras tika iegādātas uz 2020. gada "Positivus" festivālu, ir derīgas arī 2022. gadā un nav nepieciešams veikt biļešu maiņu.

Pirms festivāla apmeklējuma organizatori aicina iepazīties ar laika prognozi un attiecīgi plānot festivāla apmeklējumu. Ja paredzēts karsts laiks, tiek ieteikts ņemt līdzi galvassegu un lietot pietiekami daudz šķidruma, lai pasargātu sevi no organisma atūdeņošanās. Ja paredzēts lietus, jāņem līdzi lietusmēteļi. Rīkotāji vēlreiz uzsver, ka festivāla teritorijā ir aizliegts ienest lietussargus.

Jaudīgās skaņas un ļaužu drūzmas dēļ festivāla rīkotāji iesaka neņemt līdzi mazus bērnus. Ja tomēr esat ieradies uz festivālu ar mazu bērnu, ielieciet viņa kabatā vai iedodiet viņam zīmīti ar viņa datiem – vārdu, uzvārdu un jūsu tālruņa numuru. Pēc pulksten 22 bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, jābūt pieaugušā pavadībā.

Šogad, rūpēs par vidi un dabu, ir atļauts ierasties festivāla teritorijā ar atkārtoti lietojamām, tukšām, neplīstošām ūdens pudelēm un tukšām, caurspīdīgām kafijas krūzītēm, kurās varēs uzpildīt Rīgas ūdens punktā pieejamo dzeramo ūdeni, tādējādi samazinot dzeramā ūdens iepakojuma radītos atkritumus.

Organizatori aicina savlaicīgi iepazīties ar festivāla programmu oficiālajā mobilajā lietotnē Positivus'22, kas bez maksas pieejama Google Play un App Store veikalos, lai izplānotu sava festivāla programmu pirms ierašanās festivāla teritorijā.

Lai gan lielā daļā festivāla zonu norēķināties par ēdieniem, dzērieniem, suvenīriem, u.c. varēs ar kartēm, rīkotāji iesaka paņemt līdzi arī skaidru naudu.

Positivus" ir Baltijā lielākais mūzikas un mākslas festivāls, kas no 2007. līdz 2019. gadam notika Salacgrīvā. 2022. gadā "Positivus" pirmo reizi notiks Rīgā. Festivāla koncerti un citas aktivitātes notiks Lucavsalā 15. un 16. jūlijā.

2022. gada festivālā uzstāsies: A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, "black midi", "Black Country, New Road", "Yves Tumor & It's band", SoFaygo, Bas, Moses Sumney, Asafs Avidans, "The Avalanches", ansis un daudzi citi.