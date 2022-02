Rīgā un Jūrmalā notiks festivāls 'Vīnes klasika'

VSIA "Latvijas koncerti" rīkotais festivāls "Vīnes klasika" šogad norisināsies no 18. februāra līdz 5. martam. Tajā būs iespēja dzirdēt Vīnes klasiķu – Volfganga Amadeja Mocarta, Ludviga van Bēthovena, Franča Šūberta, Roberta Šūmaņa un citu izcilāko komponistu skaņdarbus.

Kā "Delfi" informē rīkotāji, kopā ar Latvijas Radio kori, orķestri "Sinfonietta Rīga" un citiem Latvijas labākajiem mūziķiem, varēs redzēt arī spilgtus ārvalstu viesus – "Alban Berg Ensemble" no Austrijas, čellisti Anastasiju Kobekinu no Krievijas un izcilo portugāļu diriģentu Dinišu Souzu.

Festivāla atklāšanā, 18. februārī, orķestris "Sinfonietta Rīga" uz Lielās ģildes skatuves atskaņos Roberta Šūmaņa koncertu čellam un orķestrim. Soliste būs izcilā čelliste Anastasija Kobekina, kura spēlēs leģendārā itāļu meistara Antonio Stradivari 1698. gadā radītu instrumentu. Vēl koncertā varēs dzirdēt Albana Berga "Lirisko svītu" un Volfganga Amadeja Mocarta 39. simfoniju. Pie diriģenta pults būs portugāļu diriģents Dinišs Souza.

19. februārī Rīgā, Mazajā ģildē būs Vofgangam Amadejam Mocartam veltīta programma "Mocarts un Mocarta iedvesmotie". Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra galvenais koncertmeistars, vijolnieks Georgs Sarkisjans, kopā ar talantīgo čellisti Gunu Šnē un virtuozo pianisti Agnesi Egliņu atskaņos Ludviga van Bēthovena variācijas par Mocarta operu tēmām, Arvo Perta "Mocarta Adagio", Valentīna Silvestrova "Vēstnesi" un Volfganga Amadeja Mocarta "Klavieru trio Solmažorā".

25. februārī ar solokoncertu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē uzstāsies Latvijas uzlecošā zvaigzne, Lielās mūzikas balvas laureāts, pianists Daumants Liepiņš, izpildot skaistākās Franča Šūberta sonātes klavierēm un Ludviga van Bēthovena 32 variācijas par oriģināltēmu dominorā.

Festivāla īpašie viesi šogad ir "Alban Berg Ensemble" no Austrijas. Austrieši 26. februārī Rīgā, Mazajā ģildē atskaņos Ludvigam van Bēthovenam un Francim Šūbertam veltītu programmu.

4. martā Rīgas Sv. Jāņa baznīcā grandiozi izskanēs Volfganga Amadeja Mocarta "Rekviēms". Diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā izpildījumā piedalīsies Latvijas Radio koris un orķestris "Sinfonietta Rīga" kopā ar izciliem Latvijas solistiem – soprānu Guntu Gelgoti, mecosoprānu Ievu Paršu, tenoru Mihailu Čuļpajevu un basu Paulu Putniņu.

5. martā festivālu noslēgs skaistākās dziesmas un operetes no Vīnes "Zelta laikmeta". Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas solisti – Marlēna Keine un Rinalds Kandalincevs kopā ar čellisti Ievu Upatnieci, klarnetistu Mārtiņu Circeni un pianisti Agnesi Egliņu.

Komponists un festivāla mākslinieciskās programmas vadītājs Arturs Maskats ir gandarīts par šī gada programmu: "Festivālā skanēs dažādu Vīnes klasiķu muzikālie darbi, tomēr šis gads ir īpašs tieši Francim Šūbertam, jo svinam viņa 225 dzimšanas dienu. Par godu šim notikumam Franča Šūberta sonātes klavierēm spēlēs šobrīd starptautiski viens no pazīstamākajiem Latvijas pianistiem Daumants Liepiņš. Īpašs festivāla notikums ir mūsu viesu, "Alban Berg Ensemble" no Vīnes, uzstāšanās. Vairākkārt esam gaidījuši šī ansambļa koncertu Latvijā, bet līdz šim tas nav izdevies, pandēmijas dēļ bijām spiesti atteikt viņu uzstāšanos, bet beidzot šis ilgi gaidītais notikums būs pieejams klausītājiem. Bet viens no festivāla kulminācijas koncertiem noteikti būs Volfganga Amadeja Mocarta "Rekviēms"."

Apmeklējot koncertu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs (tai skaitā bērns) ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo sešu mēnešu laikā. Apmeklējot koncertu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu.