Rīgā uzstāsies amerikāņu repmetāla grupa 'Limp Bizkit'

"Arēnā Rīga" 2020. gada 28. februārī viesosies pasaulslavenā amerikāņu repmetāla grupa "Limp Bizkit", informē koncerta rīkotāji no "Star Booking".

Kā grupu piesaka koncerta rīkotāji, "tā kļuvusi par smagās mūzikas ikonu, apvienojot roka, metāla un agresīva hiphopa elementus. Izslavētie skatuves huligāni satricinās Rīgu ar iespaidīgu šovu un sev vien raksturīgo neapturamo enerģiju."

Grupa "Limp Bizkit dibināta deviņdesmito gadu vidū Floridā, un tās sastāvā darbojas vokālists Freds Dērsts, basģitārists Sems Riverss, bundzinieks Džons Oto, Rīgā dzimušais DJ Lethal un ģitārists Vess Borlends. Grupa par saviem ierakstiem bijusi nominēta trīs "Grammy" balvām, ieguvusi virkni citu apbalvojumu, izdevusi septiņus veiksmīgus albumus un pārdevusi vairāk nekā 100 miljonus albumu kopiju.

Uzstājoties dažādos koncertos un festivālos, "Limp Bizkit" iemantojusi dumpinieku slavu, un tās skatuves darbību nereti pavadījuši skandāli un fanu nekārtības, kas grupas atpazīstamību tikai vairojis.

Pēdējā laikā mūziķi vairāk bija pievērsušies radošiem meklējumiem un citiem projektiem. Piemēram, Freds Dērsts sevi pierādījis arī kā aktieris un režisors, un viņa pēdējā filma ar nosaukumu "Fanātiķis" un Džonu Travoltu galvenajā lomā iznākusi 2019. gada rudenī. Taču šobrīd "Limp Bizkit" dalībnieki kopā atgriezušies ierakstu studijā, apliecinot runas par jauna albuma izdošanu.

Kā sola koncerta rīkotāji, iespējams, jau Rīgas koncertā skanēs jaunā albuma materiāls, un noteikti arī lielākie hiti – "Nookie", "Break Stuff" "Take a Look Around" "My Generation", "Rollin'" "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" un citi.

"Limp Bizkit" iepriekš Latvijā koncertēja 2009. gadā.

Biļešu tirdzniecība "Biļešu servisa" tīklā sāksies 31. oktobrī.