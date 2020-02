Rīgā uzstāsies Baltkrievijas pagānmetāla pionieri 'Gods Tower'

Smagās mūzikas klubā "Melnā piektdiena" šā gada 13. martā uzstāsies Baltkrievijas "pagan metal" pionieri – grupa "Gods Tower", portālu "Delfi" informē kluba pārstāvis Valdis Bērzvads.

"Būt metālistam Baltkrievijā — tas joprojām ir bezkompromisa dzīvesveids," tā pirms dažiem gadiem, pošoties dalībai pirmajā festivālā "Zobens un Lemess" (2015), intervijā atzina "Gods Tower" dziedātājs. Pērn grupa ar izpārdotiem koncertiem nosvinēja savu 30 gadu jubileju. Savukārt šo gadu Baltkrievijas metālisti sāk ar koncertu Latvijā un aicina uz pasākumu Rīgā, klubā "Melnā piektdiena".

Koncertā viesus iesildīs iesildīs pašmāju "doom metal" virzītāji "Catalepsia" un folkmetālisti "Ryvendir" no Liepājas.

"Noskaņa - tā ir viena no "Gods Tower panākumu atslēgām arī šodien, kad muzikālajā darbībā ieskanas ne vien vēstures, bet arī mūsdienu pasaules notikumu un satricinājumu apdziedājums un pārdomas par tiem," par grupu raksta koncerta rīkotājs.

Leģendārā Baltkrievijas grupa "Gods Tower" (pagan/doom metal) ir pasaulē viena no pazīstamākajām šī reģiona smagajām grupām. 2019. gada novembrī grupa ar izpārdotiem koncertiem Minskā, Gomeļā un Kijevā atzīmēja savu 30 gadu jubileju.



Ar episkām dziesmām par Austrumeiropas senvēsturi Gomeļas mūziķi darbību sāka jau 1989. gadā. Tas ir laiks, ko var saukt par mūsdienu "Gods Tower" pirmsākumu. Sākotnējās grupa kodolu Gomeļā sapulcināja ģitārists Aleksandrs Urakovs un vokālists Vladislavs Novožilovs (Lesley Knife). Līdz 1992. gadam grupa slīpēja savu muzikālo koncepciju, rokraksta meklējumos mainījās gan grupas sastāvs, gan nosaukums.

Savā pirmajā aktivitāšu desmitgadē līdz 2002. gadam "Gods Tower" izdeva trīs studijas albumus: 1996. gadā – "The Turns", 1997. – "The Eerie" un 2002. – "Abandon All Hopes", kas guvuši pozitīvas atsauksmes pasaules mūzikas medijos, kā arī fanu pulku visā pasaulē. Par spīti politiskajiem un sociālekonomiskajiem apstākļiem, "Gods Tower" tolaik iemanījās uzstāties ne vien Baltkrievijā, bet arī virknē Eiropas valstu ar pasaules vadošajām metālgrupām – piemēram, "Paradise Lost", "Cannibal Corpse", "Nocturnal Mortum" u.c.

2002. gadā radošās krīzes dēl grupa savu darbību pārtrauca, 2003. gada decembrī nomira ģitārists Aleksandrs Urakovs un līdz pat 2010. gadam grupa "Gods Tower" nebija aktīva, līdz dziedātājs Vladislavs Novožilovs atkal savāca komandu kopā, pēc gada izlaida albumu "Steel Says Last" (2011), kurā skartas visas tēmas, kas jau agrāk atspoguļotas grupas mūzikā: karš, maģija, saule, daba, cilvēks, pasaules bojāeja, arī vēsture. Sekoja koncerts Rīgā, bet plašāka publika Latvijā grupu klātienē atkārtoti dzirdēja 2015. un 2018. gadā, kad grupa ar lieliskiem panākumiem uzstājusies festivālā "Zobens un lemess".

Koncerts 13. martā klubā "Melnā Piektdiena" Rīgā, Brīvības gatvē 193C. Koncerta sākums pulksten 20.00, ieeja no pulksten 19.30.

Pēc koncerta svinības ar mūziķiem turpināsies krodziņā "Zobens un lemess", pazīstams arī ar nosaukumu "Zobenkrogs".