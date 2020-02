Rīgā uzstāsies britu duets 'Oh Wonder'

Koncertzālē "Palladium" 8. jūlijā uzstāsties britu duets "Oh Wonder", portālu "Delfi" informē koncertaģentūras "8 Days A Week" pārstāvji.

Latvijā "Oh Wonder" viesojās jau 2016. gadā, uzstājoties festivālā "Positivus". Savu jauno, trešo albumu "No One Else Can Wear Your Crown" duets izdeva pavisam nesen - 2020. gada 7. februārī. Līdz ar albumu grupa ir izsludinājusi arī savu pasaules koncertturneju, kuras ietvaros romantiski muzikālais pāris viesosies arī Rīgā.

"Oh Wonder" ir alternatīvās popmūzikas duets, ko ir dibinājuši londonieši Entonijs Vests un Džozefīne Vandera Gučta. Kā raksta koncerta rīkotāji, dueta galvenie trumpji ir "harmoniskais balsu unisons, samtaini silta saskaņa, āķīgās melodijas, pašu rakstītās dziesmas, jēgpilnie dziesmu teksti un bezgalīgā sirsnība".

"Viņi pazīst viens otru jau desmit gadus, astoņus no tiem viņi ir pāris, un sešus spēlē kopā "Oh Wonder". Kopā skrien maratonus un kopā dzer kafiju, kopā iet caur priekiem un pārbaudījumiem," atklāj koncerta rīkotāji.

"Oh Wonder" iepriekšējais albums ir bijis pasaules topos starp desimit labākajiem.

Tas ticis pārdots vairāk nekā miljons kopiju visā pasaulē, dziesmu klausījumu skaits straumēšas platforās pārsniedzis miljardu rādītājus un simtiem tūkstošu biļešu pārdotas uz koncertiem dažādās pasaules valstīs, kuri lielākoties bijuši pilnībā izpārdoti.

Kā raksta koncerta rīkotāji, sākotnējas grupas ambīcijas nebija diez ko lielas – svaigi iemīlējušies jaunieši cerēja, ka viņu dziesmu atskaņos BBC radio 1 un klipu noskatīsies daži tūkstoši. Abi vienojās, ka reizi mēnesī pievienos vienu jaunu dziesmu "SoundCloud" platformā. Tam sekoja popularitāte kas "uzkrita kā sniegs uz galvas". Pāris devas turnejā, sniedzot koncertus "no Jaunzēlandes līdz Krievijai, no Kolumbijas līdz Dienvidkorejai, no Taivānas līdz Izraēlai".

Pēc intensīviem koncertēšanas piedzīvojumiem Entonijs un Džozefīne labi atpūtās un piezemējās. Paši izveidoja dizainu savam jaunajam mājoklim un iekārtoju tur studiju, kur arī tapa dueta jaunais materiāls. Desmit dziesmu apkopojums, kas pēta dažādas emocijas un pieredzes – lielākā daļa no tām ir uzkrāta un piedzīvota ceļā, "Oh Wonder" vērienīgās pasaules koncertturnejas laikā.

"No One Else Can Wear Your Crown" ir pilnībā pašu sacerēts un producēts trešais "Oh Wonder" albums, ko viņi ir ierakstījuši savā mājas studijā. Viņiem palīdzēja producents Cenzo Taunšends, kura klientu sarakstā ir "Florence & The Machine", "Franz Ferdinand", "New Order", "U2" un citas zvaigznes.

Grupas jaunais albums "No One Else Can Wear Your Crown" ir tapis kā svarīgs vēstījums pa sevis pieņemšanu un pilnveidošanu. Albuma pirmo singlu "Hallelujah" Džozefīne un Entonijs veltīja ikvienam, kam kādreiz dzīvē pietrūcis atbalsta. "Grupas pirmssākumos neviens no apkārtējiem neticēja, ka mēs varam ko sasniegt. To vien dzirdējām, ka nekas mums neizdosies, ka nekad negūsim panākumus, ka neesam pietiekami labi. Bieži likās, ka mums vienkārši vajadzētu padoties. Tomēr mēs apņēmāmies iet uz priekšu, neuztraucoties par to, ko cilvēki par mums domā, daudz strādāt, sekot sapnim un izmēģināt visu iespējamo. Un šis izaicinājums attaisnoja sevi," stāsta Džozefīne. Vairākas "Oh Wonder" dziesmas ir par dzīves izaicinājumiem.