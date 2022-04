Rīgā uzstāsies duets 'Milky Chance'

Koncertzālē "Palladium" šoruden, 27. novembrī, uzstāsies duets "Milky Chance". Mūziķi uz skatuves atgriežas ar jaunu mūziku un turneju - "Tour Again 2022".

Kā raksta koncerta rīkotāji, "Milky Chance" muzikālo daiļradi caurvijoši džeza motīvi, mūsdienīgs folkmūzikas skanējums, ko papildina regejam raksturīgas melodiskas iespēles un iederīgi elektroniskie bīti, indīpops, 60. gadiem raksturīgā muzikālā noskaņa, kas sintezējas ar mūsdienīgu deju mūziku. "Dueta "Milky Chance" muzikālā daiļrade ir daudzveidīga un daudzpusīga, nepakļaujoties iepriekš noteiktām žanru robežām. Caur improvizāciju eksperimentējot studijā un uzticoties iekšējām sajūtām "Milky Chance" mūziķi ir pārliecināti, ka mūzikai jāspēj būt un eksistēt pašai par sevi, to nevar radīt, sekojot striktiem priekšnoteikumiem un tā vietā jāļaujas emociju vadītiem muzikālās jaunrades procesiem," raksta organizatori.

Dueta "Milky Chance" muzikālie meklējumi sākušies nejauši, kad abi dueta dalībnieki – ģitārists un solists Klemenss Rēbeins (Clemens Rehbein) un basists Filipu Daušu (Phillipp Dausch) - skolas laikā sapratuši, ka abus saista vienota muzikālā uztvere un izpratne par to, kas, viņuprāt, ir komfortu rosinoša un patīkami klausāma mūzika. Abi skolas biedri no mācībām brīvo laiku pavadīja, veltot to kopīgām muzikālām improvizācijām. 2013. gadā, apvienojot radītās melodijas un zināšanas par mūzikas producēšanu, "Milky Chance" izdeva debijas albumu "Sadnecessary", kas tika ierakstīts mājās radītā ierakstu studijā un kurā iekļauts grupas joprojām populārākais un atpazīstamākais singls "Stolen Dance". Debijas albumam sekoja "Blossom" 2017. gadā, "Mind the Moon" 2019. gadā un "Trip Tape" 2021. gadā.

Lai gan daudziem duets "Milky Chance" saistās ar viņu hitu "Stolen Dance", kas sasniedza klausītājus 2014. gadā un astoņas nedēļas noturējās "Billboard" topa pirmajā vietā, klausītāju ievērību, uzmanību un cieņu ir nopelnījuši arī citi dueta muzikālie sniegumi, tostarp tādi singli kā "Don't Let Me Down" (2020), "The Game" (2019), "Colorado" (2021), kā arī dueta jaunākais singls "Synchronize" (2022).

Kā paši mūziķi atzinuši radio intervijās, pandēmijas izraisītās izolācijas laiku duets "Milky Chance" visai veiksmīgi aizvadījis ierakstu studijā, pievēršoties jaunas mūzikas radīšanai, kas rezultējies gan 2021. gadā izdotajā albumā "Trip Tape", gan 2022. gada martā izdotajā singlā "Synchronize" un nu, 2022. gadā pienācis laiks koncertturnejai.

Biļetes uz koncertu no 29. aprīļa pieejamas "Biļešu servisa" tīklā.