Rīgā uzstāsies dziesminieks Hosē Gonzaless

Rīgā, koncertzālē "Palladium" nākamā gada 10. jūnijā uzstāsies argentīniešu izcelsmes zviedru dziesminieks, grupas "Junip" dalībnieks Hosē Gonzaless.

Kā atgādina koncerta rīkotāji no "Positivus Music", Hosē Gonzaless iepriekš jau uzstājies "Positivus" festivālā, kur mākslinieks ir muzicējis kopā ar savu melodisko folkroka grupu "Junip" 2014. gada festivālā un solo 2017. gada festivālā. Tāpat mūziķis ar solokoncertiem iepriekš viesojies Rīgā.

Solo karjeru Hosē Gonzaless uzsāka 2003. gadā ar debijas albumu "Veneer", piesakot sevi kā liriskā indī-popa pārstāvi, kuram raksturīgs maigs vokāls ar paša izpildītu akustiskās ģitāras muzikālo pavadījumu. Līdz ar debijas albumu iznākšanu mākslinieks iepazīstināja klausītājus ar savu ilgi meklēto muzikālo nišu, mierinošu un vienmēr aktuālu, tā par mūziķi raksta koncerta rīkotāji.

Savukārt "Junip" ir grupa, ko mākslinieks izveidoja 90. gadu beigās kopā ar diviem bērnības draugiem un 2000. gadā pieteica kā izsmalcinātu, gluži vai ēteriski psihedēlisku folkroka apvienību. Laiski dinamiskais grupas debijas albums "Fields" (2010) kļuva par klausītāju un mūzikas kritiķu favorītu, tā vēsta organizatori. "Junip" pazīstama arī ar dziesmām no filmas "The Secret Life of Walter Mitty" skaņu celiņa.

Savā jaunākajā studijas albumā "Local Valley" (2021), kura popularizēšanas turnejā Hosē Gonzaless uzstāsies arī Rīgā, mākslinieks turpina būt uzticīgs sev raksturīgajam mūzikas stilam. Šī albuma veidošanā mūziķis pievērsies lokālākam tēmu lokam, kas atspoguļots arī albuma nosaukumā. Tajā iekļautas ne vien dabas skaņas, kuras ierakstītas mākslinieka pagalmā, bet dzirdamas arī kompozīcijas, kas ieskaņotas trijās māksliniekam labi pazīstamās valodās – angļu, zviedru un spāņu. Pats mākslinieks norādījis, ka mūzikai jābūt melodiski patīkamai un dvēseli mierinošai un tā ir jābauda mirklī.