Rīgā uzstāsies ekspresīvais amerikāņu ģitārists Rūzvelts Koljērs

Improvizācijas un džeza mūzikas koncertsērijā "Art of Riga Jazz" 26. oktobrī, pulksten 19.00, Latvijas Radio 1. studijā koncertēs amerikāņu steel ģitārists Rūzvelts Koljērs (Roosevelt Collier), portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Rūzvelts Koljērs ir steel guitar meistars, kurš darbojas blūza un fankmūzikas stilos, lielu uzsvaru liekot uz jam session sajūtu. Viņa mūzika ir pamatīga grūva un brīvas improvizācijas lidojums, kurā Rūzvelts dodas kopā ar savas grupas biedriem un paķer līdzi arī klausītājus.

Koljēra dzimtais ASV štats ir Florida, kur viņš uzaudzis ļoti muzikālā ģimenē un skatuves gaitas uzsācis savu onkuļu un brālēnu atraktīvas soulmūzikas grupā "The Lee Boys". Pateicoties savām ļoti strauji augošajām prasmēm steel ģitāras spēlēšanā, kā arī spējai pulcēt ap sevi domubiedrus, Koljērs ieguvis iesauku "The Dr." jeb Doktors.

Ar Doktoru labprāt saspēlējas ļoti daudzi blūza un džeza mūziķi, jo viņa ģitārspēles rokraksts ir spilgts, moderns, galvu reibinošs un gana unikāls. Rūzvelts uzstājies kopā ar tādām grupām, kā "The Allman Brothers", "The Funky Meters", "Los Lobos", "Galactic", "Medeski Martin & Wood", "New Mastersounds", kā arī Trombone Shorty, John Scofield un daudziem citiem plaši atzītiem māksliniekiem. Arī paša izveidoto pasaules mūzikas jeb world music superorķestri "Bokante", kas pērn laida klajā disku "What Heat".

Pirmais pilnmetrāžas albums Koljēram tapa pirms diviem gadiem kopā ar vēl vienu lielisku steel ģitāras spēles meistaru Andy Hall un saucas "Let the Steel Play", bet pērn beidzot nāca klajā arī pirmais solodisks "Exit 16", ko producējis leģendārās fusion jazz grupas "Snarky Puppy" līderis Michael League un kurā dzirdama Rūzvelta aizrautīgās ģitārspēles esence. Vislabāk gan to baudīt tieši dzīvajā izpildījumā, kad kvalitatīvas improvizācijas sesijas jeb jam session sajūta piezogas jau pēc pirmajām koncerta minūtēm.

"Viņa koncerti ir piepildīti ar tīru aizrautību, un pat sēdus stāvoklī, ko pieprasa pedal steel ģitāra, viņš joprojām svīst pietiekami, lai "CrossFit" instruktors varētu lepoties," raksta interneta portāls "Miaminewtimes".

Biļetes nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

"Art of Riga Jazz" ir īpaša improvizācijas un džeza mūzikas koncertu un meistarklašu sērija muzikāli aizrautīgiem klausītājiem, kuri novērtē augsti kvalitatīvu māksliniecisko sniegumu un izjūt kāri pēc arvien jaunām skanējuma niansēm. Šīs sērijas ietvaros Rīgā jau uzstājušies tādi pasaules klases mākslinieki kā amerikāņu ģitārists Jonathan Kreisberg, amerikāņu bundzinieks Terry Bozzio, amerikāņu trompetists Christian Scott, britu dziedātāja ALA.NI, britu pianists Bill Laurance, portugāļu dziedātājs Salvador Sobral, norvēģu dziedātāja Kristin Asbjornsen, vācu ģitārists Joscho Stephan, brazīliešu dziedātāja Paula Morelenbaum, beniniešu ģitārists un dziedātājs Lionel Loueke, britu/dāņu/zviedru trio "Phronesis" un vēl citi.