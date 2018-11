Rīgā uzstāsies elektroniskās mūzikas projekta 'Enigma' dalībnieki

25. martā Rīgas Kongresu namā kopā ar stīgu orķestri uzstāsies elektroniskās mūzikas projekts "Enigma", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāju pārstāvji.

Endrjū Donalds, Angel X un Fox Lima, kuru balsis skanēja un skan daudzās grupas "Enigma" dziesmās, 2019. gada pavasarī savas pasaules tūres ietvaros ieradīsies Latvijā ar šovu "Original Enigma Voices".

Projekts "Enigma", ko pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados izveidoja vācu producents Mihaels Kretu, pārsteidza pasauli ar nebijušu pieeju elektroniskajai mūzikai, kļūstot par vienu no populārākajiem elektroniskās mūzikas projektiem pēdējo 10 gadu laikā. Muzikālo stilu sintēze, gregoriāņu dziedājums, etniskie psalmi, baznīcu zvani, ērģeles un tamlīdzīgi instrumenti rada ļoti specifisku, atmosfērisku, bet dažreiz pat psihedēlisku skanējumu.

Trīs nominācijas "Grammy" balvai, 70 miljoni pārdotu ierakstu, vairāk nekā 100 pārdotu zelta un platīna albumu. Taču, neskatoties uz šiem lieliskajiem skaitļiem, projekts nekad nav devies tūrēs un nav uzstājies dzīvajā.

Kopā ar stīgu orķestri un grupas uzstāšanos dzīvajā divas stundas ilgajā šovā tiks iekļauta lielākā daļa "Enigma" populāro dziesmu apvienojumā ar klasiskiem un mūsdienām raksturīgiem elementiem.

Šovā skanēs vairāk nekā 20 dziesmu no dažādiem albumiem, sākot no "The Rivers of Belief" no pirmā albuma "MCMXC A.D", līdz kompozīcijai "Amen", kas ierakstīta viņu pēdējā albumā "The Fall of a Rebel Angel".

"Enigma" projekta dalībnieki izpildīs "Sadeness", "Return to Innocence", "Gravity of Love" un daudzus citus hitus.

Biļetes uz koncertu no 29. novembra pieejamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.