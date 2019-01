Koncertzālē "Palladium" 15. aprīlī uzstāsies viena no šī gadsimta sekmīgākajām Lielbritānijas smagās mūzikas apvienībām "Bullet For My Valentine" (BFMV), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "L Tips Agency".

Koncertprogrammā būs iekļautas gan jaunākā albuma "Gravity" (2018) zīmīgākās kompozīcijas "Not Dead Yet", "Letting You Go", "Over It", "Don't Need You", gan grupas slavenākie hiti "Tears Don't Fall", "4 Words (To Choke Upon)", "Scream Aim Fire", "Waking the Demon", "Your Betrayal", "No Way Out" u.c.

BFMV ir viena no pazīstamākajām šī gadsimta metālkora grupām, kuras panākumu atslēga ir prasmīgs 80. gadu metāla un pankmūzikas enerģētikas sakausējums ar melodiskumu un drūmas lirikas piesātinātām kompozīcijām.

Nemaz neslēpjot, ka savā sākotnē viņi ietekmējušies no tādiem grandiem, kā "Metallica", "Slayer" un "Iron Maiden", velsiešu kvartets BFMV iemanījušies paplašināt metālmūzikas žanra robežas, piesaistot daudzveidīgu interesentu uzmanību.

Par savu grupu to uzskata gan metālmūzikas cienītāji, gan pankroka fani, gan emokultūras pārstāvji. Arī mūziķu pusaudžu laika elki "Metallica" un "Iron Maiden" novērtējuši BFMV sasniegumus, uzaicinot pievienoties savām vērienīgajām koncertturnejām.

Nav skopojušies ar atzinību arī smagās mūzikas žurnāli "Metal Hammer" un "Kerrang!", cita starpā piešķirot BFMV labākās britu grupas titulu 2006., 2008., 2009. un 2010. gadā.

Karjeras laikā klajā laisti seši studijas albumi, no kuriem kritiķi īpaši izceļ debijas disku "The Poison" (2005), kā arī "Fever" (2010) un "Temper Temper" (2013). Jau ar "The Poison" BFMV grupai izdevās iekarot ASV tirgu, par ko liecina pārdošanas rādītāji – no kopā vairāk nekā diviem miljoniem, 500 000 kopiju nopirktas ASV, iegūstot Zelta statusu. Kopumā grupas albumu tirāža sasniedz ap pieciem miljoniem kopiju, kas mūsdienu smagās rokmūzikas industrijā ir ļoti apsveicams rezultāts.

Tai pat laikā grupa nevēlas stagnēt, palikt savā komforta zonā. Apvienības līderis Metjū Taks komentē jaunākā albuma "Gravity" virzienu: "Pēdējos 12 mēnešus esmu daudz domājis par vārda "mūsdienīgs" jēgu. Un man šķiet, ka šis ir mūsdienīgs ieraksts. Tas [vairs] nav "oldskūla", "sirds uz piedurknes" ietekmēts. Mēs jau to esam darījuši [pietiekami], tāpēc, aiziet, virzāmies uz priekšu un padarām grupu interesantāku! Mēs vairs nevēlamies atsvešināties...".

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu servisa" tīklā, sākot no piektdienas, 11. janvāra, pulksten 10.00.