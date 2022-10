Rīgā uzstāsies grupa 'Clawfinger'

Klubā "Melnā piektdiena" 22. oktobrī uzstāsies repmetāla grupa "Clawfinger", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Ditto Concerts".

Grupa dibināta 1989. gadā Stokholmā un tās mūzika tiek raksturota kā agresīva un melodiska reizē. "Clawfiger" pazīstama arī ar politiskiem un pret rasismu vērstiem dziesmu tekstiem.

Kopš 80. gadu nogales grupa izdevusi septiņus pilna garuma studijas albumus. No tiem jaunākais "Life Will Kill You" iznāca 2007. gadā, bet 2014. gadā dienasgaismu ieraudzīja "bokssets" "Deafer Dumber Blinder", kas tika izdots par godu "Clawfinger" debijas albums "Deaf Dumb Blind" divdesmitgadei. Savukārt 2017. gadā iznāca jaunākais no grupas singliem "Save Our Souls".

90. gados grupa guva popularitāti ar tādiem singliem kā "Nigger", "The Truth" un "Do What I Say". Savukārt jaunās tūkstošgades sākumā, kas bija "nu metal" popularitātes laiks, "Clawfinger" spīdēja ar tādiem singliem kā "Out to Get Me", "Recipe for Hate" un citiiem.

""Clawfinger vairs nav mūsu pamatdarbs. Mums visiem ir cits darbs un ģimenes, kuras mēs mīlam," mākslinieki. Tomēr šoruden grupa ir devusies nelielā turnejā un sniegs piecus koncertus, no kuriem viens gaidāms Latvijā.

Klubs "Melnā piektdiena" atrodas Rīgā, Brīvības ielā 193C, bijušās rūpnīcas VEF teritorijā.