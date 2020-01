Rīgā uzstāsies Izraēlas dziedātāja Noa

Rīgā, Lielajā ģildē, 4. februārī pulksten 19.00 uzstāsies dziedātāja no Izraēlas – Noa, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Noa (Ačionamas Nini/ Achionam Nini) ir dzimusi ebreju ģimenē Jemenā un uzaugusi Ņujorkā; pēc atgriešanās Izraēlā divus gadus dienējusi armijā, bet vēlāk iestājusies Rimona Mūzikas skolā (Rimon School of Jazz and Contemporary Music), kur satikusi Gilu Doru (Gil Dor) – komponistu un atskaņotājmākslinieku, kurš ilgu laiku bija viņas partneris dzīvē un mūzikā.

Noa daiļradi spēcīgi ietekmējušas tādas 60. gadu zvaigznes kā Pols Saimons (Paul Simon), Džonija Mičela (Joni Mitchell) un Leonards Koens (Leonard Cohen). Jemeniskās saknes un Gila Dora pieredze džezā, klasikā un rokmūzikā radījusi unikālu skanējumu simtiem kompozīciju, kas kļuvušas populāras visā pasaulē.

1998. gadā Noa franču valodā ieskaņojusi Esmeraldas partiju Rikardo Kočantes (Riccardo Cocciante) un Lika Plamondona (Luc Plamondon) mūziklā "Parīzes Dievmātes katedrāle" (Notre Dame de Paris) – šis ieraksts ieguvis vairākus platīna diskus. Viņas dziesma "Bābele" (Babel) tāda paša nosaukuma Žerāra Pulličīno (Gerard Pullicino) filmai (2006) ar tekstu jidišā, angļu un franču valodā, vairāk nekā gadu bija Francijas dziesmu aptaujas saraksta galvgalī.

Sadarbojoties ar franču komponistu Eriku Serrā (Éric Serra), Noa ir ieskaņojusi viņa dziesmu "Mīlas pieredze" (The Experience of Love) Mārtina Kempbela (Martin Campbell) "bondiādes" filmai "Zeltacs" (GoldenEye, 1995) un dziesmu "Sirds aicinājums"(My Heart Is Calling) Lika Besona (Luc Besson) filmai "Žanna d'Arka" (The Messanger: The Story of Joan of Arc, 1999).

Viens no viņas diskiem "Vēstules Baham" (Letters to Bach, 2019) ticis iekļauts "Grammy" balvas nominantu sarakstā.

Noa ir uzstājusies kopā ar Šarlu Aznavūru (Charles Aznavour) un rokmūzikas zvaigzni Stingu, duetā ar Stīviju Vonderu (Stevie Wonder) atskaņojusi savu dziesmu "Cilvēka bērns" (Child of Man, 1998) un daudzkārt muzicējusi kopā ar tādām megazvaigznēm kā Kvinsijs Džonss (Quincy Jones), Bobijs Makferins (Boby McFerrin) un Čiks Korea (Chick Corea).