Rīgā uzstāsies japāņu eksperimentālās mūzikas veterāns Otomo Jošihide

25. aprīlī Rīgā, kutūrtelpā "M/Darbnīca", Aristida Briāna ielā 9, notiks biedrības "Skaņu mežs" rīkots akustisks koncerts, kurā uzstāsies japāņu eksperimentālās mūzikas veterāns Otomo Jošihide (Otomo Yoshihide) un viens no vadošajiem Baltijas valstu brīvās improvizācijas saksofonistiem Ļuds Mockūns (Liudas Mockūnas), "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Mūzikas kritiķis Pīters Margasaks (Peter Margasak) savulaik medijā "Chicago Reader" rakstījis, ka "Otomo Jošihide ir drosmīgs pat pēc Japānas eksperimentālās mūzikas scēnas standartiem, un ir kalpojis par tās vadošo gaismu jau vairāk nekā divas desmitgades."

63 gadus vecais Otomo Jošihide ir viens no redzamākajiem Japāņu eksperimentālās mūzikas vēstnešiem, viņš ir pazīstams gan ar elektriskās ģitāras improvizācijām – šādā ampluā sadarbodamies ar tādiem mūziķiem kā Džons Zorns (John Zorn) un Matss Gustavsons (Mats Gustafsson) –, gan kā elektro-akustiskās improvizācijas apakšžanra veicinātājs līdzās Sachiko M un Kītam Rovam (Keith Rowe).

Kontrastējot ar elektro-akustiskās improvizācijas ieturēto minimālismu un brīvās improvizācijas fokusu uz procesu, nevis mūzikas galējo formu, Jošihide piekopj arī agresīvākus priekšnesumus, kas robežojas ar noizroku vai tā saucamo "Japanoise'' – trokšņmūzikas žanru, kas tiek piedēvēts arī tādiem projektiem kā "Merzbow" un "Masonna". Viņš ir vadījis roka grupu "Ground Zero" un darbojies kā vinilplašu atskaņotāju manipulators (turntablist), būdams viens no šī performanču veida zināmākajiem proponētājiem līdzās Kristianam Mārklejam (Christian Marclay). Kā ģitārists, viņš ir iedvesmojies no Dereka Beilija (Derek Bailey) un sava skolotāja Masajuki Takaijanagi (Masayuki Takayanagi). Viņa elektronisko mūziku savukārt ne vienmēr acīmredzamos veidos ir iedvesmojis hip-hops.



Ļuds Mockūns ir viens no vadošajiem Lietuvas frīdžeza un brīvās improvizācijas mūziķiem, viņš ir spēlējis ar tādiem šī žanra lielmeistariem kā Berijs Gajs (Barry Guy), Viljams Hukers (William Hooker) un Agusti Fernandess (Agustí Fernández). Šī būs jau ceturtā "Skaņu meža" sadarbība ar Mockūnu. Šobrīd Mockūns līdzkoordinē Lietuvā bāzēto institūciju "Improdimensija", kurā regulāri tiek rīkotas pasaules līmeņa brīvās improvizācijas mūziķu rezidences, meistarklases un koncerti. Mockūns ir sadarbojies arī ar latviešu-lietuviešu saksofonistu un laikmetīgās mūzikas interpretu Arvīdu Kazlausku, lai radītu "Jersika Records" publicēto dubultalbumu "Purvs" – vienu no uzskatāmākajiem brīvās improvizācijas un frīdžeza paraugiem Latvijā.

Koncerta biļetes būs nopērkamas pie ieejas; vietu skaits ir ierobežots.