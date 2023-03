Rīgā uzstāsies kanādiešu rokgrupa 'Three Days Grace'

Koncertzālē "Palladium" šī gada 13. jūnijā uzstāsies kanādiešu rokgrupa "Three Days Grace", portālu "Delfi" informē organizatori no "LTips Agency".

​ Grupa Latvijā viesosies turnejā "Revolutions Live Tour", kas pakārtota jaunākā albuma "Explosions" izdošanai. Kā sola mūziķi, koncertā skanēs gan laika pārbaudi izturējušas kompozīcijas, kā "I Hate Everything About You", "Never Too Late", "Animal I Have Become", "Pain", "Just Like You, Home", "Painkiller", "Riot", "The Mountain", gan jaunā albuma spilgtākie hiti – "So Called Life", "Lifetime", u.c.

"Three Days Grace" jaunākais, nu jau septītais, albums "Explosions" nāca klajā pagājuša gada 6. maijā, izjaucot grupas tradīciju katru trešo gadu izdot jaunu ierakstu. Taču tā kā 2021. gada novembrī publisku pirmatskaņojumu piedzīvoja pirmais albuma vēstnesis – singls "So Called Life", zināmā mērā var uzskatīt, ka fanu iepriecināšana ar jaunu ierakstu trīs gadu nogrieznī joprojām saglabāta. Dziesma piedzīvoja ievērojamus komerciālos panākumus. Tā arī bijusi visvairāk atskaņotā 2022. gada rokdziesma. 2022. gada aprīlī iznākušais singls "Lifetime" atkārtoju "So Called Life" rezultātu, līdz ar to grupai ir 17 singli, kas sasnieguši "Billboard Mainstream Rock" topa virsotnes.

Jautāts par albuma "Explosions" vēstījumu, grupas dalībnieks Nīls Sandersons paskaidro savu redzējumu: "Mēs piedzimstam sprādzienu pasaulē, un tie vienmēr ir kaut kur līdzās. Mēs mēdzam noslēgt dusmas sevī un rīkojamies tā, it kā to nebūtu. Dažreiz tu vienkārši vēlies izpausties un būt radošs. Tu centies būt tāds, kāds esi, bet pasaule to neļauj. Un ko tu tad dari – eksplodē? Tas ne vienmēr ir pareizais risinājums. Varbūt tev tomēr izdodas kaut kā nogludināt asumus? Mēs visi zināmā mērā to darām, jo otrs risinājums ir uzsprāgt. Ne visi sprādzieni ir slikti; daži ir skaisti. Ja esi tēvs, tavs bērns dodas pasaulē un kļūst par personību. Manā skatījumā tas arī ir sprādziens."

Trīs "Three Days Grace" albumi vairākkārt saņēmuši Platīna statusu, 12 reižu nominēti Kanādas mūzikas industrijas balvai "Juno", "Spotify" statistika liecina, ka viņu dziesmas vidēji tiek atskaņotas četrus miljonus reižu mēnesī, kas viņus padara par vienu no pasaulē visvairāk klausītajām rokgrupām.

"Three Days Grace" dibināta 1997.gadā Ontario provinces pilsētiņā Norvudā. To izveidoja solists un ģitārists Ādams Gontjērs, bundzinieks un bekvokālists Nīls Sandersons un basģitārists Breds Volsts. 2003. gadā viņiem pievienojās un par vadošo ģitāristu kļuva Berijs Stoks. 2013. gadā Ādams apvienību atstāja un tāpēc basģitārists Breds solista vietā uzaicināja savu brāli Metu Volstu, kurš pārsteidzoši ātri un labi iekļāvās kolektīvā.

Mūzikas kritiķi grupas žanra apzīmēšanai izmanto mazliet atšķirīgus mūzikas stilus - alternatīvais hārdroks, postgrandžs, ņūmetāls -, kas norāda, ka "Three Days Grace" radošais materiāls nav viendabīgs.

Biļetes uz koncertu nopērkamas no 31. marta.