Rīgā uzstāsies kulta grupa 'Dead Can Dance'

"Arēnā Rīga" šī gada 31. oktobrī uzstāsies leģendārais duets "Dead Can Dance". Mūziķi Latvijā viesosies jaunākā albuma "Dionysus" turnejas ietvaros.

Kā raksta koncerta rīkotāji no "Ltips Agency", "Dead Can Dance" savā daiļradē balstījušies dažādu Eiropas tautu tradīcijās. Dueta darbos saklausāma viduslaiku un renesanses mūzika ar ambiento popa un ārtroka piejaukumu. Dziesmas stāsta par zudušo skaistumu, nožēlu un skumjām, iedvesmu un cēlumu, kā arī par mūžīgo cilvēka mērķi sasniegt jēgpilnu eksistenci.

"Dead Can Dance" līdzīgi kā grupa "Cocteau Twins" atstājusi īpaši nozīmīgas pēdas indīmūzikas attīstībā.

Drīz pēc dibināšanas Melburnā 1981. gadā, "Dead Can Dance", kuras kodolu līdz pat šai dienai veido unikālā soliste (balss diapazons no kontralta līdz mecosoprānam), daudzpusīgā mūziķe un komponiste Līza Džerārda, un solists, multiinstrumentālists Brendans Perijs pārcēlās uz Lielbritāniju, kur atzinību ieguva indīmūzikas izdevniecības "4AD" paspārnē.

Debijas albums "Dead Can Dance" tika izdots 1984. gadā un kopumā iznākuši deviņi studijas albumi. Viņu 1996. gada albums "Spiritchaser" sasniedza visaugstāko starptautisko atzinību, ierindojoties pirmajā vietā "Billboard" populārāko pasaules mūzikas albumu topā.

Grupas jaunākā albuma "Dionysus" stāsts sāka veidoties, kad Brendanu Periju aizrāva daudzviet Eiropā svinētie pavasara un ražas svētki - dionīsiji, kuru izcelsme saistīta ar antīkās Grieķijas dievu Dionīsu. "Dionysus" priekšplānā izvirza rituālus, kuri arī šodien turpina balstīties grieķu dieva tēlā, un albuma septiņas daļas atspoguļo dažādas Dionīsa mīta un viņa kulta šķautnes.

"Dead Can Dance" radošo atvaļinājumu starplaikos, gan Džerārda, gan Perijs pievērsušies individuāliem projektiem. Abi izdevuši vairākus soloalbumus, taču Liza plašāku atpazīstamību guvusi tieši ar filmu mūziku. (Zelta Globuss par sadarbībā ar nozares grandu Hansu Cimmeru tapušo mūziku filmai "Gladiators" vai vokālās partijas dažos Ennio Morrikones skaņdarbos), kā arī iesaistījusies elektroniskā mūzikas projektos (Klauss Šulce, Orbital, Delerium, The Future Sound Of London).

Kā norāda koncerta rīkotāji, programmā iekļauti gan jaunākā albuma zīmīgākie sacerējumi, gan nu jau vairāk nekā 40 radošo gadu laikā tapušo darbu izlase.