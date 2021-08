Piektdien, 20. augustā Rīgā notiks elektroniskās deju mūzikas resursa "The Room" ikgadējais pasākums, kurā pirmo reizi Latvijā uzstāsies viena no Eiropas klubu kultūras nozīmīgākajām mūzikas figūrām – leģendārais DJ T. (Thomas Koch) no Berlīnes.

Pagājušā gadā pandēmijas dēļ pārceltais “TheRoom LIVE” deva dzīvību jaunam intīmam TheRoom vasaras projektam, kurš norisinājās vienā no skaistākajām un leģendām apvītajām vietām Rīgā — Eduarda Smiļģa Teātra muzejā Āgenskalnā. Šogad 20. augustā tas norisināsies jau otro reizi. Šī gada deju mūzikas notikums nes nosaukumu “AvantGarden” un tajā kā īpašais viesis uzstāsies viens no pasaules klases producentiem DJ T. Leģendārajam vācu dīdžejam, ierakstu kompānijas “Get Physical” un žurnāla “Groove” dibinātājam šī būs pirmā uzstāšanās Latvijā.

Berlīnes ierakstu kompāniju “Get Physical” 2002. gadā kopīgi atvēra Berlīnes DJ duets MANDY, Booka Shade un Tomas Koch, kurš kā DJ T. jau bija plaši pazīstams cilvēks mūzikas industrijā. Paralēli regulāriem DJ setiem klubos “Music Hall”, “Dorian Grey”, “Plastik”, “XS” un “The Box”, viņš 1989. gadā sāk izdot žurnālu “Groove”, kuram pats arī raksta kā redaktors. Šis žurnāls uz vairākām desmitgadēm kļūst par ietekmīgāko izdevumu kontinentālajā Eiropas klubu kultūrā.

2000. gados DJ T. izdotie ieraksti gūst fundamentālu skanējumu deju zālēs un klubos. Sekojot Monsterbaze EP, nākamie “Get Physical” izdotie albumi “Playground” (2005), “The Inner Jukebox” (2009) un “The Pleasure Principle” (2011) ierakstāmi elektroniskās deju mūzikas zelta fondā. 2000. gadu vidus pagāja zem techhouse žanra zvaigznāja, un “Get Physical” kļuva par šī virziena vadošo zīmolu. 2020.gadā dienasgaismu ieraudzīja DJ T. jaunākais studijas albums “Trans Orient Express”, kuru izdeva “Get Physical Music”. Elektroniskās mūzikas nozarē muzikālās nozīmes fokuss nepārtraukti mainās, tomēr DJ T. jau trīs dekādes ir viena no nozīmīgākajām figūrām mūsdienu elektroniskās deju mūzikas industrijā.

Reizi gadā TheRoom deju notikums uz vienu nakti kļūst par ritmu kultūras centru un par deju notikuma norises vietu ik gadu tiek izvēlēta kāda īpaša lokācija: lofts ar mājīgu jumta terasi vai galerija kaut kur Rīgas centrā. Muzejs vai privātmāja ar dārzu.

Aizvadīto gadu laikā “TheRoom” projekts ar augošu popularitāti ir kļuvis par gaidītu mūzikas kultūras notikumu daudziem rīdziniekiem. Pasākumu sērija aizsākās 2013. gadā kā vienreizējs privāts notikums TheRoom žurnāla lasītājiem un biedriem, bet šodien tiek dēvēts par Baltijas reģiona fenomenu. 2019. gada novembrī Rīgas kluba projekts “TheRoom” tika pārstāvēts Eiropas mūzikas naktī Berlīnē līdzās pārējo Eiropas 26 valstu vadošajiem klubiem. Aizvadītajos pavasaros “TheRoom” norisinājies Sporta 2 kvartālā, Spīķeru koncertzālē, H2O6 centrā un citās ar klubu kultūru nesaistītās vietās Rīgā.

“TheRoom” deju pasākumu projekts tradicionāli tiek izziņots tikai vienu reizi gadā slepenā norises vietā. “AvantGarden” lokācija pēc tradīcijas tiks izziņota piektdienas, 20. augusta pēcpusdienā pasākuma "Facebook" lapā.

"AvantGarden" pasākumu apmeklēt klātienē varēs apmeklētāji, kas ir vakcinējušies, pēdējo 6 mēnešu laikā pārslimojuši Covid-19 vai uzrādīs negatīvu Covid-19 testu (PCR), kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ierašanās pasākumā.

Pie ieejas visiem biļešu īpašniekiem būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu sertifikātu.