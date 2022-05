Rīga uzstāsies pazīstamais lautists Jozefs van Visems

Svētdien, 15. maijā Rīgā, mākslas telpā "Noass" jaunā albuma "Behold! I Make All Things New" koncertturnejā uzstāsies pazīstamais holandiešu komponists un lautists Jozefs Van Visems.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā atgādina koncerta rīkotāji, Jozefs van Visems (Jozef van Wissem) ir holandiešu avangarda komponists un lautas mūziķis, kurš pēdējos gadus par savu mītnes vietu izvēlējies Bruklinu Ņujorkā, ASV. Lautu Jozefs apguvis deviņdesmitajos gados ASV un viņa solo albumi cita starpā izdoti arī "Important Records" paspārnē – ierakstu izdevniecība, kas strādā arī ar tādiem mūziķiem kā "The Dresden Dolls", "Acid Mothers Temple", Keiji Haino, "Merzbow", "Xiu Xiu" un citiem.

Jozefs van Visems ir ilggadējs kulta režisora Džima Džārmuša (Jim Jarmusch) sadarbības partneris. 2013. gadā komponists saņēma Kannu kinofestivāla balvu par labāko filmas skaņu celiņu Džārmuša kinolentei "Only Lovers Left Alive".

Savā jaunajā albumā, kas dienasgaismu ieraudzījis 18. martā, mūziķis atgriežas pie savu agrīnos darbus raksturojošā minimālisma un neoklasicisma stilistikas. "Behold! I Make All Things New" ir instrumentāls albums, kas ierakstīts Varšavā un Roterdamā laikā no 2019. līdz 2021. gadam un, kā pārējie Jozefa Van Vissema veikumi, tiks izdots ierakstu izdevniecības "Incunabulum Records" paspārnē.

Koncerta sākums pulksten 20, ieeja no pulksten 19.