Rīgā uzstāsies pianists un tehno avangardists Frančesko Tristano

Šā gada 4. augustā ar pirmo reizi Rīgā uzstāsies izcilais pianists un elektroniskās mūzikas avangardists Frančesko Tristano (Francesco Tristano), informē elektroniskās deju mūzikas pasākuma "TheRoom" rīkotāji.

Luksemburgā dzimušais izcilais pianists, komponists un tehno mūziķis Frančesko Tristano savā daiļradē spēlējas ar dažādiem mūzikas laikmetiem, žanriem un stiliem, un "elcetronic live set" sintezē akustisko klaviermūziku un elektroniku līdzās liekot savu elektroniskās mūzikas jaunradi un agrīnā baroka skaņdarbus.

Ieguvis teicamu izglītību Ņujorkas Džuljarda skolā (The Juilliard School), Tristano paralēli klasiskajai skolai atklāja arī elektronisko mūziku, aizraujoties ar Detroitas tehno, kas atbilda viņa priekšstatam par mūziku bez stila un laika šķēršļiem. Savus pirmos klaviermūzikas un elektronikas sintēzes ierakstus Tristano iemūžināja albumā "Not for Piano" (2007). Tajā iekļautas arī Džefa Milsa "The Bells" un Derika Meja "Strings of Life" tehno himnu klavieru versijas.

Līdz šim Tristano izdevis 11 albumus, kā arī paralēli sadarbojies ar elektroniskās deju mūzikas projektiem., piemēram, "Aufgang" , kā arī ar vācu ierakstu izdevniecību "Get Physical", izdodot vienu no tās slavenākās sērijas ierakstiem "Body Language" vol 16 (2015).

Frančesco Tristano uzstāšanās Rīgā 4. augustā notiks ikgadējā elektroniskās deju mūzikas pasākuma "The Room Live" programmā. Projekts aizsākās 2013. gadā kā slēgtais deju notikums "TheRoom" žurnāla lasītājiem un biedriem un gadu laikā ar augošu popularitāti ir kļuvis par gaidītu mūzikas kultūras notikumu.

Tradicionāli "TheRoom Live" tiek izziņots tikai reizi gadā slepenā norises vietā. Ik gadu par lokāciju tiek izvēlēta kāda jauna vieta: lofts ar mājīgu jumta terasi, galerija kaut kur Rīgas centrā, muzejs, teātris vai privātmāja ar dārzu. Katru gadu "TheRoom Live" uzstājās pasaulē atzīti elektroniskās deju mūzikas mākslinieki, un projekts tiek dēvēts par vienu no oriģinālākajiem elektroniskās mūzikas pasākumiem Baltijas reģionā. 2019. gada novembrī "TheRoom Live" projekts pārstāvēja Latviju Eiropas mūzikas naktī Berlīnē, līdzās pārējo 26 Eiropas valstu vadošajiem klubiem.

Līdzšinējos "TheRoom LIVE" projekta pasākumos ir uzstājušies ievērojami starptautiska mēroga DJ/ producenti, kā DJ T (Berlīne), Omid 16 B (Londona), Tobi Neumann, Martin Landsky (Berlīne), Ripperton (Šveice), Derrick May (Detroita) u.c. elektroniskās mūzikas mākslinieki.

Šā gada 4. augustā TheRoom live norisināsies Rīgā jau vienpadsmito reizi. Pēc tradīcijas

"TheRoom" lokācija tiks izziņota piektdienas, 4. augusta pēcpusdienā. Plašāka informācija par pasākumu – "The Room Live" "Facebook" lapā.