Rīgā uzstāsies portugāļu džeza dziedātāja Marija Žoau

Kinoteātrī "Splendid Palace" 6. aprīlī uzstāsies portugāļu džeza dziedātāja Marija Žoau (Maria João), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Rīgas ritmi".

Marija Žoau tiek raksturota kā sava unikālā stila īpašniece, kura kļuvusi par "ikonu improvizācijas mūzikas pasaulē".

"Viņas izcilās balss spējas un sinhronā interpretācijas intensitāte ir guvusi starptautisku atzinību, pelnīti ļaujot dziedātāju dēvēt par vienu no labākajām izpildītājām pasaulē. Māksliniece nepārtraukti attīstās un pārsteidz – viņas izpildījumā saklausāmas ne tikai džeza un improvizācijas, bet arī avangarda un tautas mūzikas ietekmes," raksta koncerta rīkotāji.

Dejas ar balsi – tas ir portugāļu dziedātājas Marijas Žoau raksturojošākais portrets. Kādas konkrētas tautas kultūru var vislabāk izprast, klausoties tās mūziku: "Mūziķis to mācās nemitīgi. Mūzika atspoguļo mūsu dzīves vietu, pieredzi un dzimto valodu – visu to, kas mēs esam." Katrā portugāļu dziedātājas kustībā un žestā jūtams Vidusjūras temperaments, un pati Marija to nenoliedz un atjoko, ka tieši haoss ir tas, kas vislabāk raksturo viņas ikdienas dzīvi.

Izpildītāja daudz ietekmējusies no mūziķiem, ar kuriem tikusies un sadarbojusies savas karjeras laikā, piemēram, Betija Kārtere (Betty Carter) un Bobijs Makferins (Bobby McFerrin), taču par nozīmīgāko cilvēku dzīvē sauc tieši savu māti. "Mums bijuši nemitīgi strīdi par to, ko es daru pareizi vai nepareizi, bet tas nemaina to, ka tieši māte man ir vissvarīgākā un pateicos viņai par visu, kas man ir un kur esmu šobrīd."

Marijas būtiskākais partneris mūzikā ir portugāļu pianists Mario Laginja (Mário Laginha), bet savas karjeras laikā viņa ir sadarbojusies arī ar tādiem izciliem pasaules līmeņa māksliniekiem kā Aki Takase, Bobijs Makferins. Deivids Links, Dino Saluzi, Bobby McFerrin, David Linx, Dino Saluzzi, Žilberto Žils un citi.

Koncertā Rīgā Marija Žoau uzstāsies ar projektu "Ogre Electric Trio", kas ir elektroniskās un džeza mūzikas hibrīds. Neparastais skanējums aizvedīs klausītājus digitālās un analogās skaņu sintēzes pasaulē. Jautāta, ko sagaida no šī koncerta, mūziķe atzīst, ka vienmēr pret sevi ir ļoti prasīga, un tāpēc cer, ka koncerts būs iedvesmojošs, spēcīgs un cilvēki jutīs to noskaņu, ko viņa uz skatuves sniedz klausītājiem.

Jau ziņots, ka no 4. līdz 6. aprīlim kinoteātrī "Splendid Palace" norisināsies džeza mākslinieku konkurss "Riga Jazz Stage 2019". Marija Žoau ir konkursa rezidences māksliniece, kura sniegs koncertu "Riga Jazz Stage" noslēgumā sestdien, 6. aprīlī, pulksten 19.00.