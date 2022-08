Rīgā uzstāsies rokgrupa 'Palaye Royale'

Koncertzālē "Palladium Rīga" nākamā gada pavasarī, 2. martā, pirmo reizi uzstāsies grupa – modes rokenrola (fashion-art rock) grupa "Palaye Royale". Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no FBI, grupa pie mums viesosies sava jaunākā un atzinīgi novērtētā albuma "Fever Dream" turnejā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Koncertā kā īpašie viesi uzstāsies angļu rokgrupa "Yonaka".

"Palaye Royale" ir kanādiešu, amerikāņu rokgrupa no Lasvegasas, kuru 2008. gadā izveidoja trīs brāļi - Remingtons Leits, Sebastians Dancigs un Emersons Barets. Savas muzikālās karjeras laikā grupa sasniegusi vairāk nekā pusmiljardu klausījumu skaitu mūzikas straumēšanas platformās un ir izpelnījusies kulta grupas statusu, kā arī uzticamu fanu leģionu, pateicoties adrenalīna pilnajam rokenrola cirkam, ko tā sniedz savos priekšnesumos.

"Payale Royale" sniedz izpārdotus koncertus un uzstājas lielākajās arēnās. Tā ir paspējusi apceļot pasauli kopā ar tādiem māksliniekiem kā Yungblud, Merilins Mensons, Rob Zombie, "Korn" un daudziem citiem.

"Palaye Royale" pirmo singlu "Morning Light" izdeva 2012. gada martā. Sešu dziesmu minialbums "The Ends Beginning" tika izdots 2013. gada jūnijā. 2014. gadā viņi bija pirmā grupa bez savas izdevniecības, kas uzvarēja "MTV Musical March Madness" turnīrā, pārspējot tādus māksliniekus kā "Linkin Park". Savu pirmo pilnmetrāžas albumu "Boom Boom Room (Side A)" grupa izdeva 2016. gadā un tā singls "Get Higher" sasniedza 26. vietu "Billboard Modern Rock Charts". Tam sekoja albumi "Boom Boom Room (Side B) (2018)" un "The Bastards (2020)".

Dažas dziesmas no grupas jaunākā veikumu "Fever Dream" jau nonākušas pie klausītājiem, bet tā pilno skanējumu sagaidīsim šoruden. Negaidītā, taču labvēlīgā pavērsienā "Fever Dream" radās pasaules haosa pārtraukumā, grupai atgriežoties pie savām muzikālajām saknēm. Kā rezultātā tas tiek atzīts par grupas līdz šim drosmīgāko un tālredzīgāko veikumu, norāda koncerta rīkotāji.

Neatkarīgi no tā, vai "Payale Royale" kāpj uz skatuvēm lielākajos festivālos, kā, piemēram, Redingā vai Līdsā, "Download" vai "Pinkpop", vai spēlē izpārdotus koncertus Tokijā, Londonā, Japānā, Prāgā un Mehiko, grupas vissvarīgākais mērķis ir saglabāt saikni ar faniem. "Kad mēs uzstājāmies savos pirmajos koncertos, mēs stāvējām ārpus koncerta norises vietām un apskāvām ikvienu fanu, kurš atnāca mūs redzēt," saka Emersons. "Pat tagad mēs joprojām darām visu iespējamo, lai izveidotu personisku saikni ar faniem, kas nāk mūs redzēt, neatkarīgi no tā, cik liels ir pūlis."

Biļetes pieejamas būs pieejamas "Biļešu servisa" tīklā no 12. augusta pulksten 12.