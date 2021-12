Rīgā uzstāsies rokmūzikas smagsvari no grupas 'Foreigner'

"Arēnā Rīga" 2022. gada 1. jūnijā uzstāsies rokgrupa "Foreigner", piedāvājot lielāko hitu programmu, portālu "Delfi" informē koncerta organizatori no "Positivus Music".

"Foreigner" ir britu-amerikāņu rokgrupa, kuru dibināta Ņujorkā 1976. gadā. To kopā izveidoja britu ģitārists, dziesmu autors Miks Džonss (Mick Jones) un kādreizējais "King Crimson" grupas dalībnieks Ians Makdonalds (Ian McDonald) ar amerikāņu vokālistu Lū Gramu (Lou Gramm).

"Foreigner" tiek uzskatīta par vienu no populārākajām rokmūzikas grupām pasaulē ar iespaidīgu muzikālo daiļradi, kas turpina iekarot mūzikas topus jau vairāk nekā 40 gadus, raksta koncerta rīkotāji. Ierindoti starp labākajām un visu laiku komerciāli veiksmīgākajām pasaules grupām, apsteidzot tādas zvaigznes kā Bobs Dilans, Prinss, grupas "Queen", "Bon Jovi" un daudzus citus. "Foreigner" ir radījuši vienas no spēcīgākajām rokmūzikas dziesmām, t.sk., "Juke Box Hero", "Cold As Ice", "Hot Blooded", "Waiting For A Girl Like You", "Feels Like The First Time", "Urgent", "Head Games", "Say You Will", "Dirty White Boy", "Long, Long Way From Home" un "I Want To Know What Love Is", vēsta organizatori.

"Foreigner" ir viena no atskaņotākajām klasiskā roka izpildītāju grupām "YouTube" platformā, kur skatījumu skaits nedēļā sasniedz vienu miljonu un kopējais video skatījumu skaits sasniedzis 500 miljonus. Pēdējos gados "Foreigner" mūzika ir piedzīvojusi popularitātes pieaugumu, pateicoties dziesmu izmantošanai televīzijā, kinofilmās, videospēlēs un reklāmas materiālos. Dziesmas atskaņotas filmās "Rock of Ages", "Bad Moms", "Angry Birds", "Magic Mike", "Pitch Perfect", "The Good Boys", televīzijas šovos "Orange Is The New Black", "Stranger Things" un izmantotas Toyota, Google, Molson un Ford audio reklāmas materiālos.

2017. gadā "Foreigner" svinēja 40 gadu jubileju un kopā ar "The Warner Music Group" izdeva dubultalbumu ar nosaukumu "40", kurā iekļautas 40 dziesmas, kas ierakstītas laika posmā no 1977. līdz 2017. gadam. Albums deviņas nedēļas pavadīja "Billboard Top 200" topa augšgalā, un tajā ir iekļauti divi īpaši šim izdevumam ierakstīti skaņdarbi: "Give My Life For Love" un jauna "I Don't Want To Live Without You" versija.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu servisa" kasēs.