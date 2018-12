Pasākumu sērijā "Zemlika nāk…" 9. februārī klubā "One One" Rīgā ar koncertu zstāsies somu elektroniskās popmūzikas mākslinieks Jāko Eino Kalevi (Jaakko Eino Kalevi), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Pastāvīgas tiešsaistē būšanas laikmetā atslēgties ir kļuvis par luksusu – šai idejai Helsinkos dzimušais un Berlīnē dzīvojošais psihedēliskais sapņotājs un bijušais tramvaja vadītājs Jāko Eino Kalevi veltījis savu pēdējo albumu "Out Of Touch". Mūziķis tajā apspēlē šo tik "svarīgo un svētlaimīgo būšanu", ilustrācijām izmantojot personiskus stāstus no "ikdienas trādirīža".

Pēc Atēnās pavadītā laika, kad dzimusi lielākā daļa albumā ietverto ideju, Jāko aizdomājies par vienkāršo: "Ikviens saprot, ko nozīmē nebūt saskarsmē, un mūsdienās šādam stāvoklim ir negatīva pieskaņa – tas nozīmē nezināt pēdējos jaunumus. Es uzskatu, ka nebūt saskarsmē ir, iespējams, ideālākais no stāvokļiem, kurā atrasties."

Līdzīgu kā iepriekš, arī svaigākā albuma materiālu Jāko radījis un iemūžinājis viens pats studijās Helsinkos un Berlīnē, koncertos talkā aicinot pavadošo grupu, savus domubiedrus. Piesauktais "ikdienas trādirīdis" ierakstā izskan caur atmiņu stāstiem no bērnības, nakts piedzīvojumiem, sapņiem un gadījuma tikšanās reizēm.

"Kad biju bērns, visvairāk baidījos no narkomāniem un citplanētiešiem. Es dzīvoju laukos un vienmēr priecājos par iespēju ciemoties pie brālēna pilsētā, jo laukos ir lielākā iespējamība, ka tevi nolaupīs citplanētieši – tur ir mazāk cilvēku, no kuriem izvēlēties," atceras Jāko un par to runā vienā no albuma dziesmām.

Pēc sava pirmā koncerta Latvijā 2016. gadā Fon Stricka villā Rīgā Jāko ir ne vien strādājis pie jau piesauktā un šī gada oktobrī klajā nākušā ieraksta, bet paguvis piedalīties arī Deivida Bērna (David Byrne) albuma "American Utopia" ierakstā, muzicēt kopā ar beļģu kulta apvienību "Aksak Maboul", izdot debijas plati kopā ar savu bērnības draugu Sami Toroju (Sami Toroi) kā "Man Duo" un aizvadītajā vasarā nospēlēt koncertu terasē "Zaļa zāle" Cēsīs. Nākamā gada sākumā kopā ar domubiedriem viņš dodas Eiropas turnejā un atkal piestās Rīgā.