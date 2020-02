Piektdien, 6.martā, klubā "Melnā piektdiena" uzstāsies somu gotiskā roka apvienība "The 69 Eyes", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Viena no starptautiski zināmākajām somu rokgrupām dibināta 1989. gadā Helsinkos. Sākotnēji tā spēlējusi mūziku, ko žanriski varētu dēvēt par "glam metal", tomēr laika gaitā tā tuvinājusies gotiskajam skanējumam, iedvesmojoties no tādām grupām kā "The Mission", "The Cult" un "Sisters of Mercy". Tāpat grupas dalībnieki par saviem iedvesmas avotiem sauc arī "The Doors", Elvisu Presliju un Billiju Aidolu. Nenoliedzami grupas vizuālo tēlu iedvesmojusi arī vampīrfilmas un literatūra.

"The 69 Eyes" mūzika tiek raksturota kā gotiskā roka drūmuma un rokenrola ģitāru enerģijas apvienojums. Grupas fani nereti lietojuši jēdzienu "goth 'n roll", runājot par "The 69 Eyes" mūziku.

Ar 2019. gadā izdoto albumu "West End" tika aizsāktas grupas radošās darbības 30. gadadienas svinības. Albumā iekļautas 11 dziesmas. Ierakstos ir arī skaņdarbi, kuros piedalījušies mūziķi no "Cradle Of Filth" un "Beastö Blancö".

Koncertā Rīgā grupa prezentēs ne tikai savu jauno albumu, bet atskaņos arī klasiskos hitus.

Koncerta sākums pulksten 20.00. Klubs atvērts no pulksten 19.00.