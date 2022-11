Rīga uzstāsies vācu metālmūzika leģenda Udo Dirkšneiders

Rīgas klubā "Melnā piektdiena" 5. novembrī uzstāsies smagās mūzikas pārstāvis Udo Dirkšneiders kopā ar savu grupu "U.D.O.", informē portāls "balticevents.info".

Kā norāda organizatori, vācu metālmūzikas leģenda Udo Dirkšneiders jau vairāk nekā 40 gadu ir uz skatuves. Plašāku atpazīstamību guvis kā grupas "Accept" dalībnieks, bet jau 30 gadu Dirkšneiders iet savu ceļu. Kopš dibināšanas 1987. gadā viņa apvienība "U.D.O." izdevusi 17 albumus, vairākas izlases un koncertierakstus, kopumā pārdodot vairākus miljonus kopiju.

Globālās klimata pārmaiņas ir viena no tēmām, ko Dirkšneiders aktualizē savā jaunākajā albumā "Game Over". "Plūdi Vācijā vai ugunsgrēki Dienvideiropā un Turcijā ir parādījuši, cik steidzami ir kaut kas jādara," saka mūziķis. "Bet ne tikai šeit. Pasaulē arvien vairāk ir arī miera problēma. Pieaug starptautiskā ieroču tirdzniecība un privāto ieroču glabāšana. Daudzās valstīs pieaug apšaudes starp nepilngadīgajiem, tostarp arī skolās. Turklāt ir nezināms skaits bērnu karavīru, kuri daudzviet aktīvi iesaistās karā". Skaņdarbi "Kids And Guns", "Metal Never Dies" un "Prophecy" spilgti rāda mākslinieka pārdzīvojumus un secinājumus, norāda organizatori.

Koncerts notiks jaunākā albuma "Game Over" atbalsta turnejā, kurā grupa spēlē savus populārākos skaņdarbus, ka arī jaunas dziesmas.