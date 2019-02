Rīgā uzstāsies viens no 'Wu-Tang Clan' dibinātājiem – GZA

Rīgā, klubā "One One" 5. martā Eiropas turnejā "Liquid Swords 2019" uzstāsies reperis GZA, īstajā vārdā Harijs Graiss (Gary Grice ) – viens no hiphipa leģendas "Wu-Tang Clan" dibinātājiem, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

GZA tika dēvēts par "Wu-Tang Clan" "garīgo līderi", kurš bija grupas vecākais dalībnieks un pirms no apvienības, kurš noslēdza līgumu ar ierakstu kompāniju. Viņš piedalījies arī citu "Wu-Tang Clan" dalībnieku soloprojektos, kā arī kopš 1995. gada veiksmīgi darbojas ar savu solo projektu "Liquid Swords". Tāpat GZA ir lielākās daļas "Wu-Tang Clan" videoklipu režisors.

Kopā ar savu brālēnu, arī reperi un "Wu-Tang Clan" dibinātāju RZA viņš piedalījies Džima Džarmuša kulta filmā "Kafija un cigaretes" (2003), bet 2005. gadā kopā ar DJ Muggs no "Cypress Hill" GZA izlaida plati "Grandmasters".