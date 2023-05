Rīgā uzstāsies vokālais kvartets 'Il Divo'

"Arēnā Rīga" šoruden, 24. oktobrī, kopā ar orķestri uzstāsies pasaules mērogā atzītais vokālais kvartets "Il Divo".

Koncerta īpašais viesis būs "crossover" stila operdziedātājs Stīvens Labrī (Steven LaBrie).

Pasaules slavu "Il Divo" guvis, pateicoties veiksmīgai operas, teātra un mūsdienu popmūzikas skanējuma savienošanai. Kvartetam ir starptautiskais sastāvs - Šveices tenors Urss Bīlers (Urs Bühler), amerikāņu tenors Deivids Millers (David Miller), franču popdziedātājs un dziesmu autors Sebastjēns Izambārs (Sébastien Izambard), kā arī šīs turnejas īpašais viesis, amerikāņu baritons, jau pieminētais Stīvens Labrī.

"Il Divo" pirmsākumi meklējami 2003. gadā, kad mūzikas producents un televīzijas personība Saimons Kouels (Simon Cowell) vēlējās radīt jaunu un inovatīvu mūzikas projektu ar mērķi izmantot klasiskās mūzikas elementus savienojumā ar populārām dziesmām. Jaunizveidotā projekta "Il Divo" 2004. gadā izdotais debijas albums "Il Divo" sasniedza plašu popularitāti un lielu komerciālo veiksmi. Albums, kurā līdzās oriģināldziesmām varēja dzirdēt arī superhitu "Unbreak My Heart" jaunā skanējumā, tika atzinīgi vērtēts un drīz iekļuva starptautiskās mūzikas industrijas uzmanības centrā, ieņemot mūzikas topu virsotnes 13 valstīs.

"Il Divo" dalībnieki, strauji kļūstot par vienu no veiksmīgākajiem vokālajiem kvartetiem pasaulē, karjeras laikā ieguvuši vairākus nozīmīgus apbalvojumus, izdevuši augsti novērtētus un klausītāju iemīļotus albumus, uzstājušies ar pasaules līmeņa māksliniekiem, sadarbojušies ar pasaules slavenākajiem simfoniskajiem orķestriem, izpārdevuši koncertus vairākās pasaules valstīs, kā arī uzstājušies kādreizējam Amerikas prezidentam Barakam Obamam un Anglijas karalienei Elizabetei II.

Jau šī gada 24. oktobrī "Il Divo" koncertēs Rīgā, dziedot tādus hitus kā "Regresa a Mi" (Unbreak My Heart), "The Time Of Our Lives" (2006. gada FIFA Pasaules kausa oficiālā dziesma), "I Believe In You" (Je crois en toi), "Hola" (Hello) un daudzus citus.

Biļetes par zemāku cenu tirdzniecībā būs no 19. maija pulksten 10 "Biļešu servisa" tīklā. Savukārt, FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri, biļetes varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 17. maija pulksten 10, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.