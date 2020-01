Rīgā uzstāsies zviedru metālisti 'In Flames'

Koncertzālē "Palladium" šā gada 29. maijā pirmo reizi uzstāsies zviedru metālmūzikas grupa "In Flames", portālu "Delfi" informē koncertaģentūras FBI pārstāvji.

Grupa Rīgā ieradīsies popularizējot savu jaunāko albumu "I, the Mask".

"Mūsdienu mūzikas pasaulē, kas pārpildīta ar nebeidzamiem žanriem un pārejošiem trendiem, grupa In Flames ir nemainīgi patiesa savai muzikālajai vīzijai. Kopš apvienības dibināšanas 1990. gadā, Zviedrijas pilsētā Gēteborgā, leģendārie metālisti ir devušies daudzās pasaules koncertturnejās un kalpojuši par iedvesmu mūsdienu lielākajām metāla apvienībām, paralēli nemitīgi attīstot un pilnveidojot savu unikālo skanējumu. Ar miljoniem pārdotu ierakstu un pasaules mēroga fanu bāzi, "In Flames" pierādījuši sevi kā neapturamus smagās mūzikas smagsvarus," raksta koncerta rīkotāji.

"In Flames" diskogrāfijas sarakstā ietilpst trīs EP izdevumi, divi koncertu ierakstu DVD, kā arī trīspadsmit studijas albumi no kuriem jaunākais "I, The Mask" izdots 2019. gadā. "In Flames" tikusi nominēta trim "Grammis" balvām (zviedru "Grammy" balvas ekvivalents), iegūstot divas no tām – grupas albumi "Soundtrack to Your Escape" (2004) un "Come Clarity" (2006) tikuši atzīti par to gadu labākajiem ierakstiem smagā roka un metāla kategorijā.

"Kopš sava pirmā 1994. gada albuma "Lunar Strain" līdz pat pēdējam studijas ierakstam "I, the Mask" (2019), "In Flames" ir sasnieguši iespaidīgus mūzikas vēstures augstumus. Apvienības melodijas, harmonijas un lirikas, kas raksturo "In Flames" īpatnējo stilistiku ir attīstījušās līdzi laikiem. Fani no visas pasaules, kas sevi sauc par "Jesterheads" var paļauties, ka "In Flames" iedvesmos tos baudīt labāko metāla mūziku arī turpmāk, sekojot sauklim "In Flames We Trust","raksta koncerta rīkotāji.

Biļetes tirdzniecībā būs pieejamas no 24. janvāra.