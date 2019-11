Šā gada 16. decembrī vairāk nekā 600 kinoteātros, 27 valstīs visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, ekskluzīvā seansā tiks izrādīta pilnmetrāžas dokumentālā filma par britu kulta grupu "Gorillaz" – "Gorillaz: Reject False Icons".

Jaunā pilnmetrāžas dokumentālā filma vēsta par "pašu veiksmīgāko virtuālo projektu uz planētas". Savā debijas filmā režisors Denholms Hjūlets (Denholm Hewlett) trīs gadus sekojis katram grupas solim, vēstot par divu veiksmīgu albumu "Humans" un "The Now Now" tapšanu, kā arī ambiciozo pasaules turneju.

"Rezultātā ir tapusi unikāla filma, kas piedāvā vēl neredzētus kadrus, kuros virtuālais sastop reālo, lai tvertu brīnumaino haosu kāds tas ir grupas Gorillaz dalībnieku: Murdoc Niccals (bass), Noodle (ģitāra), Russel Hobbs (bungas) un 2D (vokāls) pasaulē," raksta filmas veidotāji.

Arī Latvijā "Gorillaz" mūzikas fani varēs noskatīties unikālo projektu, vienā ekskluzīvā senasā – 16. decembra vakarā, kinoteātrī "Forum Cinemas".

Animētā grupa "Gorillaz" radās 2000. gadā, realizējot grupas "Blur" līdera Deimona Albarna un animatora, mākslinieka Džeimija Hjūleta ideju par virtuāliem tēliem populārajā mūzikā. Grupas pirmais albums "Gorillaz" tika izdots 2001. gadā tika pārdots vairāk nekā trīs miljonos kopiju un guva tādus panākumus, ka grupa iekļuva Ginesa Rekordu grāmatā kā "panākumiem visbagātākā virtuālā grupa". Līdz šim grupa izdevusi sešus studijas albumus un vairākas remiksu un b-pušu izlases. Grupa savā daiļradē sintezē hiphopu, elektroniku un pasaules mūziku. "Gorillaz" vairākkārt bijusi nominēta "Grammy" balvai, kā arī vienu reizi to saņēmusi – par dziesmu "Feel Good Inc."