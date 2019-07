Rīgā viesosies smagās mūzikas apvienība 'Unearth'

Svētdien, 11. augustā, Rīgā, klubā "Melnā piektdiena", ar pirmo un pagaidām vienīgo koncertu Latvijā viesosies ASV metalcore apvienība "Unearth", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

"Unearth" ir no Bostonas, ASV un darbību sāka 1998. gadā, kad kopā sanāca pieci grupas dalībnieki, trīs no kuriem "Unearth" sastāvā ir joprojām. Grupas pirmais ieraksts izdots ar maza pagrīdes leibla starpniecību, taču jau divi nākamie – zem hardcore un metalcore aprindās labi zināmā "Eulogy" leibla zīmola.

Sākot ar 2003. gadu grupa daudz koncertē un iekļūst nozīmīgu festivālu, tajā skaitā "SXSW" un "Ozzfest", apritē, kā arī dažādu iemeslu dēļ spēlē kopā ar "As I Lay Dying" un "Killswitch Engage" dalībniekiem. Seko arī koncertturnejas gan ar jau minētajām grupām, gan ar "Slipknot", "Norma Jean", "Gwar", "All That Remains" un "Lamb Of God".

2018. gada nogalē iznāca "Unearth" jaunākais albums "Extinction(s)", un par savām lielākajām muzikālajām ietekmēm "Unearth" dalībnieki min "Pantera", "Metallica", "Earth Crisis", "Slayer", "At The Gates" un "In Flames".

Par Rīgas koncerta iesildītājiem izvēlēta zviedru melodiskā metalcore apvienība "Unfound Reliance".

Klubs "Melnā piektdiena" atrodas Brīvības gatvē 193C, ieeja no pulksten 19.00, koncerta sākums pulksten 20.00.

Biļetes pieejamas interneta vietnē www.ticketshop.lv.