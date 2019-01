Rīgas Domā izskanēs septiņu koncertu cikls 'Ziemas kamermūzika'

Rīgas Domā no 1. februāra līdz 15. martam izskanēs septiņu koncertu cikls "Ziemas kamermūzika", piedāvājot gan senās un romantiskās mūzikas skaņas, gan arī mūsdienās tapušus skaņdarbus, portālu "Delfi" informē Rīgas Doma mūzikas direktors Aigars Reinis.

Piektdien, 1. februārī, ar daudzveidīgu koncertprogrammu uzstāsies TRIO NYX (Anete Toča/ flauta, Tatjana Ostrovska/ vijole, Ieva Sarja/ klavieres). Programmai dots nosaukums "Nyx šūpuļdziesmas", un tā sevī ietver gan mūžsenās vērtības – Johana Sebastiana Baha mūziku, gan mazāk atskaņotus Žaka Ibēra un Cezara Kiī opusus. Nozīmīga vieta ierādīta arī latviešu komponistu darbiem: dzirdēsim gan Arnolda Šturma Svītu, gan Imanta Zemzara "Mēnesnīcu", gan Aivara Kalēja veltījumu TRIO NYX un franču mūzikai "Trilogie Francaise".

Piektdien, 8. februārī, īpaši gaidīti senās mūzikas interesenti, jo "Senās mūzikas kaleidoskopu" piedāvās Ilona Birģele (ērģeļpozitīvs), Ilze Grēvele (soprāns), Anna Naudžūne (baroka vijole) un Danuta Ločmele (baroka čells). Tiks atskaņoti gan Georga Frīdriha Hendeļa, Dītriha Bukstehūdes un Karla Filipa Emanuela Baha darbi, gan mazāk zināmie Kristofa Šafrāta un Dž. Dall'Abaco opusi, kā arī senās itāļu un spāņu ērģeļmūzikas paraugi no Džirolamo Freskobaldi un P. Brunas daiļrades.

Piektdien, 15. februārī, skaistākās romantiskās mūzikas lappuses no Johannesa Brāmsa, Džakomo Pučīni un Karla Marijas Frīdriha Ernsta fon Vēbera vaļā vērs Mārtiņš Circenis (klarnete), Beate Račko (vijole), Liene Neija Kalniņa (vijole), Arigo Štrāls (alts) un Diana Ozoliņa (čells) jeb Kvartets "3+1".

Piektdien, 22. februārī, īpašas meditatīvas noskaņas varēs gūt ģitārista Mārča Auziņa koncertprogrammā, kurā, līdzās Auziņa, Leonarda Koena, Georga Frīdriha Hendeļa, Andželo Badalamenti u.c. komponistu skaņdarbu aranžējumiem ģitārai, skanēs arī mākslinieka improvizācijas, kas "mijiedarbojoties ar baznīcas vidi un noskaņu, radīs unikālu mirkļa un laika izjūtu," atklāj Mārcis Auziņš.

Piektdien, 1. martā, ar Dievišķo Mūziku (Musica Divina) klausītājus iepriecinās vokālā grupa "Putni" un ērģelniece Larisa Carjkova, atskaņojot opusus, kas tapuši, iedvesmojoties no Svētajiem Rakstiem vai Baznīcas tēvu un svēto sarakstītajiem tekstiem. Koncertā skanēs viduslaiku, renesanses, baroka un romantisma vokālās un vokāli instrumentālās kompozīcijas ar sakrāliem tekstiem (Hildegarde no Bingenes, mūzika no senām tabulatūrām, Johans Jākobs Frobergers, Georgs Bēms u.c.).

Piektdien, 8. martā, pavisam intriģējošs muzikāls notikums. Programmā "Harmonia ariosa" satiksies divi baroka laika komponisti un trīs mākslinieki – Lāsma Meldere-Šestakova (baroka vijole), Vitālijs Šestakovs (baroka vijole) un Aigars Reinis (ērģeļpozitīvs). Tiks piedāvāti Johana Pahelbela opusi (tajā skaitā – ar skordatūru jeb citādāk noskaņotu vijoli) un fragmenti no Heinriha Ignaca Franča Bībera "Rožukroņa sonātēm". Doma koncertzālē, iespējams, vēl nav skanējušas tik mulsinoši un satraucoši pārdrošas harmonijas un muzikālās izpausmes, kas tapušas 17. gadsimtā.

Piektdien, 15. martā, gavēņa laika noskaņās izdzīvosim koncertu "Dvēseles lūgšana", kurā Evija Martinsone (soprāns), Jevgēņija Gorbunova (alta vijole) un Jolanta Barinska (ērģeļpozitīvs) atskaņos Johana Sebastiana Baha, Georga Frīdriha Hendeļa, Georga Bēma, Georga Mihaela Tēlemaņa, Džovanni Batistas Pergolēzi un Kamila Sensānsa mūziku, kas veltīta Kristus un Viņa Mātes ciešanām.

Biļetes uz cikla "Ziemas kamermūzika" koncertiem iegādājamas Rīgas Doma kasē.