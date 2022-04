Rīgas Domā skanēs koncertprogramma 'Magnificat. BACH'

Rīgas Domā 22. aprīlī pulksten 19 skanēs koncertprogramma "Magnificat. BACH".

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, tajā satiksies Dziesmu svētku virsdiriģentes Agitas Ikaunieces-Rimšēvičas vadītais Ziemeļrīgas apvienības VEF Kultūras pils "Jasmīnas koris" un Rīgas Doma kora skolas kordiriģēšanas nodaļas vadītāja, vairāku starptautisku konkursu laureāta un 2023. gada Dziesmu svētku virsdiriģenta Jurģa Cābuļa vadītais Carnikavas jauktais koris "Vēja balss".

Abiem koriem pievienosies arī Rīgas Doma mūzikas direktors un divu Lielo mūzikas balvu laureāts Aigars Reinis, kā arī vairāki izcili Latvijas solisti: Ieva Parša, Inese Romancāne, Viktorija Pakalniece, kā arī Matīss Circenis un Mārtiņš Zvīgulis.

Kā vēsta Aigars Reinis, koncerta programma veidota galvenokārt ap Marijas slavas dziesmu "Magnificat" jeb – augsti slavē Kungu, mana dvēsele! – gan Antonio Vivaldi, gan Johana Sebastiana Baha mūzikā. Kā papildinājums būs arī numuri no unikālās 17. gadsimta dziesmu grāmatas, ko sakārtojis un izdevis Valmierā dzimušais mācītājs Georgs Elgers. Tā ir īpaša ne tikai ar to, ka ir pirmais nozīmīgais baznīcas melodiju krājums Latvijas teritorijā, bet arī ar īpatnējo 17. gadsimta latviešu valodu, ko varēsim izbaudīt arī 22. aprīļa koncertā dziedājumos Jesus Dulcis (Jēzus saldā pieminēšan') un Kristus ir augšancēlies paties'.

"Koncerta centrā liktais Johana Sebastiāna Baha komponētais "Magnificat" pirmajā veidolā pirmatskaņots 1723. gada Ziemassvētkos – tas bija pirmais gads, ko Bahs pavadīja Leipcigā Sv. Toma baznīcas kantora amatā. Kaut kad ap 1730. gadu Bahs pārstrādāja Magnificat tādu, kādu pazīstam to mūsdienās (citstarp nomainot tonalitāti no Mibemolmažora uz Re mažoru). Alberts Šveicers norāda uz simbolu blīvumu šajā sacerējumā – te vairākkārt izmantots t. s. prieka motīvs, kā arī augšupejoša vai lejupejoša skaņu kustība semantiskā saistībā ar teksta norādēm uz vareniem darbiem vai, gluži otrādi, uz varenajiem, kas gāzti no troņa. Skaņdarbs ir neticami lakonisks un koncentrēts – nepilnas pusstundas laikā te ģeniālā kārtā nomainās teju visi iespējamie dvēseles un prāta stāvokļi, kas vien var piemeklēt cilvēku. Ievērojams ir kontrastiem bagātais daļu līdznostatījums un palaikam attacca saistījums, kā arī apļa kompozīcija, kur finālā skan tas pats mūzikas materiāls, kas sākumā, tādējādi noapaļojot kompozīciju un padarot Magnificat par, gribētos apgalvot, Baha vispilnīgāko vokāli instrumentālo skaņdarbu," raksta muzikologs Orests Silabriedis.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.