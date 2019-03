'Rīgas festivāla' īpašais viesis – Jeruzalemes simfoniskais orķestris

No 26. maija līdz 21. jūnijam norisināsies "Rīgas festivāls", kura ietvaros uz skatuves kāps pianisti Vestards Šimkus un Antons Ļahovskis, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas Radio koris, Latvijas Radio bigbends, "Concertgebouw" džeza orķestris. Festivāla ietvaros notiks Latvijas valsts simtgades projekta "Latvijas gredzens" koncertuzvedumu atkārtojumi, bet festivāla īpašais viesis – Jeruzalemes simfoniskais orķestris, portālu "Delfi" informē "Latvijas koncerti" pārstāve Rinta Bružēvica.

26. maijā Lielajā ģildē "Rīgas festivālu" atklās Jeruzalemes simfoniskais orķestris diriģenta Andresa Mustonena vadībā. Koncerta programmā Fēliksa Mendelszona uvertīra "Sapnis vasaras naktī,

Ludviga van Bēthovena Trešais koncerts klavierēm ar orķestri un Johannesa Brāmsa Ceturtā simfonija. Solists – Telavivā dzimušais, jaunais talantīgais pianists Toms Borovs.

4. jūnijā Rīgas Kongresu namā satiksies "Concertgebouw" džeza orķestris un Latvijas Radio bigbends džeza mūzikas programmā. "Concertgebouw" džeza orķestris pulcē labākos Nīderlandes džeza mūziķus – katrs no 17 orķestra dalībniekiem ir izcils solists un improvizētājs. 1999. gadā "Concertgebouw" džeza orķestris nominēts "Edison Jazz&World" balvai par albumu "Festival", un šo pašu balvu saņēmis 2010 gadā par albumu "Blues for the Date". Šo pašu albumu prestižais "All About Jazz New York" žurnāls nosaucis par vienu no labākajiem lielo kolektīvu albumiem 2010. gadā.

13. jūnijā Lielajā ģildē klausītājus priecēs pianists Antons Ļahovskis, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Andris Poga. Londonā dzīvojošais, virtuozais krievu pianists –

Antons Ļahovskis ieguvis godalgas daudzos starptautiskos klavierspēles konkursos, tostarp Emanuela Dirlē Starptautiskajā konkursā, Starptautiskajā Londonas Klavierspēles konkursā, Žaka Semjuela Starpkoledžu pianistu konkursā, 4. Starptautiskajā Prokofjeva konkursā, kā arī "Grand Prix" un LNSO simpātiju balvu Jāzepa Vītola V starptautiskajā pianistu konkursā 2008. gadā. Koncertā skanēs Ferenca Lista Otrais klavierkoncerts un Sergeja Rahmaņinova Trešā simfonija.

Savukārt 15. jūnijā uz Lielās ģildes skatuves spēlēs mūsu izcilais pianists Vestards Šimkus. Sava solokoncerta programmā Šimkus atskaņos klaviermūziku, kuru 20. gadsimta sākumā sarakstījis leģendārais krievu komponists un pianists Aleksandrs Skrjabins, kurš ir Vestarda visspēcīgākais iedvesmas avots mūzikā jau kopš Emīla Dārziņa Mūzikas skolas laikiem.

"Rīgas festivāla" ietvaros atkārtoti notiks Latvijas valsts simtgades projekta "Latvijas gredzens" koncertuzvedumi, kuros realizējās diriģenta Sigvarda Kļavas lolotā ideja – četros konceptuāli atšķirīgos gredzenos izcelt un parādīt katra Latvijas novada īpatnības, bagātības un enerģiju caur vietējo cilvēku skata punktu. Visas izrādes notiks Dailes teātrī: 12. jūnijā "Vidzemes gredzens" – muzikāla izstāde "Kalns uz augšu ies"; 14. jūnijā "Zemgales gredzens" – kino koncerts "Vēstures palos", kas saņēma Lielo mūzikas balvu 2018 kategorijā "Gada uzvedums"; 18. jūnijā "Kurzemes gredzens" – lielkoncerts "Pūt, vējiņi" un 21. jūnijā "Latgales gredzens" – koncertizrāde "Rakstiem un skaņai".

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.