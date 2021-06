Rīgas festivāla koncerti notiks ar klausītājiem klātienē

VSIA "Latvijas Koncerti" organizētais Rīgas festivāls šogad izskanēs no 11. jūnija līdz 10. jūlijam, ierobežotam klausītāju skaitam piedāvājot koncertus baudīt klātienē.

Jau iepriekš ziņots, ka 11. jūnijā Dzintaru koncertzālē festivāla atklāšanas koncerts, kur uz skatuves satiksies dziedātājs Intars Busulis un "Abonementa orķestris", Latvijas Radio bigbends un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, noritēs pilotprojekta ietvaros ar mērķi pārbaudīt praksē vakcinācijas, izslimošanas un testēšanas sertifikāta īstenojamību un praktisko pielietošanu brīvdabā notiekošā publiskā pasākumā.

Koncerta apmeklētājiem būs jāuzrāda vakcinācijas, izslimošanas vai testēšanas sertifikāts. Testēšanas sertifikātam jāatbilst vismaz vienai no šādām prasībām: pēdējo 48 stundu laikā ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo 6 stundu laikā pirms pasākuma norises veikts SARS-CoV-2 antigēna tests, un tas ir negatīvs.

Apmeklētājiem būs jālieto mutes un deguna aizsegs visā pasākuma norises laikā. Klausītājiem būs fiksētās, personalizētās sēdvietas. Blakus varēs atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Pametot sēdvietu, personām būs jāievēro divu metru fiziskās distancēšanās nosacījumi. Koncerta maksimālais apmeklētāju skaits ir ne vairāk kā 500 personas. Apmeklētājiem būs jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments.

Koncertā līdzās dziesmām no Kārļa Lāča "Latvju simfonijas" un teātra mūzikas varēs dzirdēt arī iemīļotus džeza standartus, tostarp "Summertime", "Night and Day" un "When I Fall in Love". Koncerts tiks pārraidīts ReTV kanālā 11. jūnijā pulksten 21.25.

Pārējos Rīgas festivāla koncertos apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid -19 izslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments.

18. jūnijā Spīķeru koncertzālē skanēs klavesīnistes Ievas Salietes solokoncerts "Eiropas baroka šedevri, amerikāņu minimālisms un latvieši".

"Ievas Salietes radošajā ceļā skats pagātnes virzienā vienmēr ir sabalansēts ar interesi par visu jauno, nevairoties no krāšņa eklektisma un spilgtiem kontrastiem. Tāds ir arī Uģa Prauliņa jaundarbs klavesīnam "Toccata Trivia" - muzikāliem citātiem un atsaucēm piesātināts. Mūsdienīgo skaņu pasauli pārstāvēs arī amerikāņa Stīva Reiha leģendārais opuss "Electric Counterpoint". Koncerta intriga būs Edgara Cīruļa jaundarbs "Plaukstot", kas rakstīts reti dzirdētajam viduslaiku instrumentam – klavecimbalai," raksta Bružēvica.

19. jūnijā pulksten 20 uz Lielās ģildes skatuves satiksies divas pasaules līmeņa latviešu atskaņotājmākslas vienības – nupat kā savu 15. koncertsezonu spoži noslēgušais Normunda Šnē vadītais kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un Rīgas Saksofonu kvartets. Skanēs Magnusa Lindberga opuss "Aventures", Žana Sibēliusa klasiskās tradīcijās ieturētā Trešā simfonija un komponista Edgara Mākena jaundarbs "Poētika".

Par savu pirmo simfonisko partitūru Mākens saka: "Līdz šim daudz esmu rakstījis teātrim, līdz ar to tas ir ietekmējis arī manu muzikālo domāšanu. Traktāts "Poētika" ir fundamentāls Aristoteļa darbs par teātri – antīkās traģēdijas teorija, kura skar tādus jautājumus kā traģēdijas uzbūve, tēlu uzbūve, mimēzes princips utt. Kompozīcijas mugurkaulu veido divi tēli vai, pareizāk sakot, tēlu grupas: vienu pārstāv saksofonu kvartets, otru – orķestra metālpūtēji, un darba gaitā šie tēli piedzīvo transformācijas. Un, kā krietnā traģēdijā pienākas, viens beigās aiziet bojā...".

6. jūlijā pulksten 20 Spīķeru koncertzālē koncertā "Franču kamermūzikas smalkumi" klausītājus priecēs pianiste Agnese Egliņa, obojists Egils Upatnieks un fagotists Jānis Semjonovs. Koncertā skanēs Ežēna Boca, Kloda Debisī, Anrī Ditijē, Žana Fransē, Fransisa Pulenka skaņdarbi.

9. jūlijā pulksten 21.25 Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" pianists Vestards Šimkus piedāvās klausītājiem jaunu koncertprogrammu, kuras centrā ir dažādos laikos un stilos rakstītas prelūdijas. No barokāli majestātiskā Baha līdz džeziskajam Gēršvinam, un no romantiskā Šopēna līdz krāšņās harmonijās runājošajam Skrjabinam, kā arī impresionistiski gleznainais Debisī, ekspresīvais Šostakovičs un paša Šimkus kompozīcija "Ziemeļu vējš. Gotiskā prelūdija un fūga".

"Ziemeļu vējš manā dzimtajā Kurzemē rīkojas īpaši viltīgi – vasaras laikā tas liek izklīst mākoņiem un palīdz saulei spīdēt spoži. Tādos brīžos, stāvot aizvējā, šķiet, ka nu tik ir īstais brīdis doties pie jūras un jūsmot par tās skaistumu, taču, nonākot pie tās, nākas sastapties ar šī vēja brāzmaino vēsumu, ko tad nu centos iekomponēt šajā skaņdarbā," saka Vestards Šimkus.

Koncertu varēs skatīties ReTV kanālā 9. jūlijā pulksten 21.25.

ReTV kanālā 10. jūlijā pulksten 22 Latvijas Radio kora un diriģenta Sigvarda Kļavas izpildījumā skanēs Imanta Kalniņa dziesmas, kas tapušas ar Jāņa Poruka, Ojāra Vācieša, Māra Čaklā un Broņislavas Martuževas dzeju. Klausītājiem tiks piedāvātas Kalniņa kora dziesmas no cikla "Desmit dziesmas ar Jāņa Poruka vārdiem", roka balāde "Septiņas skumjas zvaigznes", no kuras melodijas vēlāk izauga Ceturtā simfonija, "Es atnācu klusēdams", "Kur zvaigzne tā", "Marija, Aglonas mātei" un citas kompozīcijas. Solisti būs Jānis Strazdiņš, Dārta Paldiņa un Gundega Krūmiņa. Instrumentālais trio: Rihards Plešanovs (klavieres), Mārcis Lipskis (kontrabass), Aldis Klučnieks (flauta). Režisors Roberts Rubīns.

Koncerta apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.