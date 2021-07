Rīgas festivāla noslēgumā skanēs Vestarda Šimkus jaunā koncertprogramma

Rīgas festivāla noslēgumā, 9. jūlijā, pulksten 20 pianists Vestards Šimkus Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" piedāvās klausītājiem jaunu koncertprogrammu.

Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti", programmas centrā ir dažādos laikos un stilos rakstītas prelūdijas – no barokāli majestātiskā Baha līdz džeziskajam Gēršvinam, no romantiskā Šopēna līdz krāšņās harmonijās runājošajam Skrjabinam, kā arī impresionistiski gleznainais Debisī, ekspresīvais Šostakovičs un paša Šimkus kompozīcija "Ziemeļu vējš. Gotiskā prelūdija un fūga".

Pianistu Vestardu Šimku dēvē par fenomenālu un iedvesmojošu, ekspresīvu un šarmantu, pārsteidzošu un oriģinālu, talantīgu melnbalto taustiņu pavēlnieku, kas ar savu spēli sajūsminājis neskaitāmus klausītājus, tostarp prestižu starptautisku konkursu žūrijas un erudītus kritiķus, kā Latvijā, tā arī ārzemēs.

Vestards Šimkus saka: "Patlaban modē ir nākusi tendence specializēties arvien šaurākā sfērā. Mūziķu gadījumā tas nozīmē veltīt visus savus spēkus, lai kļūtu par kāda viena konkrēta laikmeta vai pat konkrēta komponista mūzikas specializētu atskaņotāju un tad no šī repertuāra veidotu savas koncertprogrammas. Sevī es vienmēr esmu jutis gluži pretēju vēlmi – meklēt un atrast to, kas vieno, nevis atdala dažādus komponistus un dažādu laikmetu stilus."

Koncerta pirmā puse būs veltīta Šopēna, Skrjabina, Debisī un Gēršvina prelūdijām, atgādinot, ka Šopēns reiz bija Skrjabina iemīļotākais komponists, savukārt Debisī novatoriskās impresionisma krāsas šī paša krievu meistara iztēlē rosināja mūzikas modernisma dzimšanu. Gēršvina simpātijas pret impresionisma stilistiku ir labi zināmas, tomēr viena no viņa prelūdijām – Melodija Nr. 17 – skaidri norāda arī uz Skrjabina mūzikas ietekmi.

Savukārt koncerta otrā puse būs veltīta prelūdijas un fūgas jeb subjektīvā un absolūtā attiecībām Baha, Šostakoviča un paša Vestarda komponētajā mūzikā.

Turpinot par savu opusu "Ziemeļu vējš. Gotiskā prelūdija un fūga", Vestards Šimkus atklāj: "Ziemeļu vējš manā dzimtajā Kurzemē rīkojas īpaši viltīgi – vasaras laikā tas liek izklīst mākoņiem un palīdz saulei spīdēt spoži. Tādos brīžos, stāvot aizvējā, šķiet, ka nu tik ir īstais brīdis doties pie jūras un jūsmot par tās skaistumu, taču, nonākot pie tās, nākas sastapties ar šī vēja brāzmaino vēsumu, ko tad nu centos iekomponēt šajā skaņdarbā. Gotiska šī prelūdija un fūga ir tamdēļ, ka ārpus Kurzemes jūrmalas līdzīgu vēsumu esmu piedzīvojis vien mūžsenās gotiskajās katedrālēs. Šādās celtnēs tika radīti un vēl aizvien brīnišķīgi skan viduslaiku gregoriskie dziedājumi, kuru melodikā sakņojas šī skaņdarba galvenās muzikālās tēmas. Pārsteidzoši, ka minētā melodika ir tik tuva senākajām latviešu tautas dziesmām."

Koncerta apmeklētājiem būs jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas sertifikāts, kā arī personu apliecinošs dokuments. Organizatori lūdz ierasties ne vēlāk kā 30 minūtes pirms koncerta.

Koncertu varēs skatīties ReTV kanālā pulksten 22.

Koncerta apmeklētāji tiek aicināti prioritāri izmantot attālināto biļešu iegādes iespējas. Biļetes var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs.