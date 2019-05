Rīgas festivālā spēlēs 'Concertgebouw' džeza orķestris un Latvijas Radio bigbends

Rīgas festivālā šā gada 4. jūnijā uz Rīgas Kongresu nama skatuves unikālā lielkoncertā satiksies divi izcili džeza bigbendi - "Concertgebouw" džeza orķestris un Latvijas Radio bigbends, kuri atskaņos kompozīcijas no "Concertgebouw" džeza orķestra jaunākā albuma "Crossroads", "Latviešu džeza svīta" un citi skaņdarbi, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāju pārstāvji no VSIA "Latvijas Koncerti".

"Concertgebouw" džeza orķestris pulcē labākos Nīderlandes džeza mūziķus – katrs no 17 orķestra dalībniekiem ir izcils solists un improvizētājs. Līdztekus aktīvai komponēšanai un aranžēšanai lielākā daļa mūziķu lepojas ar solo karjerām gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Orķestra mājvieta jau vairāk nekā 20 gadu ir leģendārā koncertzāle "Concertgebouw" – vienīgā koncertzāle pasaulē, kuras vārdu nes gan klasiskais orķestris, gan džeza bigbends.

Orķestra rezumē atrodamas uzstāšanās ar daudziem lieliskiem pasaules klases solistiem kā Kurts Elings, Hosē Džeimss, Čiks Korea, Brenfords Marsaliss, Oleta Adamsa, Benijs Golsons, Kristians Skots, Rojs Hargrovs, Patija Ostina, Dr. Lonijs Smits u.c.

"Unikāla iespēja klausītājam vienā vakarā dzirdēt divus profesionālus Eiropas bigbendus. Vēl jo vairāk, ja abas vienības parāda savu pēdējo, aktuālāko veikumu. Šajā reizē dzirdēsim abu kolektīvu dalībnieku oriģinālmūziku. Holandiešu izpildījumā 2018. gada albums "Crossroads" un Latvijas Radio bigbenda izpildījumā – "Latviešu Džeza svīta". Šī ir iespēja dzirdēt pēdējā laika aktualitātes šajā žanrā, meklēt kopīgo un atšķirīgo," saka Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanags.

Par šī kolektīva profesionālām kvalitātēm liecina viņu saņemtās balvas. "Edison Jazz&World" balva 1999. gadā par albumu "Festival" un 2010. gadā par albumu "Blues for the Date". Šo pašu albumu prestižais "All About Jazz New York" žurnāls nosaucis par vienu no labākajiem lielo kolektīvu albumiem. Orķestra dibinātājs Henks Mētgērts (Henk Meutgeert)1999. gadā saņēmis "North Sea Jazz" festivāla balvu "Bird Award". Viņš bija arī pirmais nīderlandietis, kas saņēmis "Concertgebouw" balvu (2016).

Rīgas festivāla koncerti notiks no 26. maija līdz 21. jūnijam. Šogad festivālā skanēs emocionāli piesātināta un romantiska mūzika, kā arī džeza skaņdarbi. Uz skatuves kāps pianisti Vestards Šimkus un Antons Ļahovskis, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas Radio koris. Festivāla ietvaros notiks Latvijas valsts simtgades projekta "Latvijas gredzens" koncertuzvedumu atkārtojumi.

Biļetes iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.