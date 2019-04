Rīgas mākslas telpā būs koncertvakars Sandras Strēles personālizstādē 'Nostalģija'

Rīgas mākslas telpā, Sandras Strēles personālizstādē "Nostalģija" 25. aprīlī pulksten 18.00 būs īpašs koncertvakars, kas ļaus piedzīvot mākslas formu sintēzi, mūzikas skaņām papildinot mākslinieces lielformāta gleznu sēriju, portālu "Delfi" informē izstāžu zāles pārstāvji.

Koncerta programma ir īpaši radīta izstādei "Nostalģija", papildinot un izceļot mākslinieces Sandras Strēles gleznās ietvertās asociācijas par skaistām, krāsainām atmiņām, dabu, bērnības nostalģiju. Koncertā piedalīsies pianiste Agnese Egliņa, flautiste Dita Krenberga, perkusionists Ingus Tazāns, ģitārists Matīss Čudars. Pārsteiguma momentu un zēna balsi nodrošinās Olivers Veldre, kurš ir Rīgas Doma kora skolas 4. klases audzēknis. Tāpat skanēs dzejas rindas pašas mākslinieces balss ierakstos.

Flautiste Dita Krenberga kā soliste spēlējusi kopā ne vien ar Latvijas, bet arī vairākiem ārzemju kamerorķestriem un ir vairāku prestižu mūzikas konkursu laureāte. Mūziķe regulāri koncertē gan Latvijā, gan Eiropā, ASV un Kanādā. 2009. gadā Dita Krenberga saņēma valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeni "Par spilgtu devumu mūzikā un nopelniem Latvijas vārda popularizēšanā pasaulē".

Pianiste Agnese Egliņa ir starptautiski pieprasīta māksliniece – muzicējusi Amerikas Savienotajās Valstīs, Dienvidāfrikas Republikā, Zambijā, Zimbabvē, Igaunijā, Krievijā, Šveicē, Gibraltārā, Itālijā, Vācijā, Austrijā, Albānijā, Norvēģijā, Somijā un citviet. Par izcilu darbu ansamblī Agnese ieguvusi Lielo mūzikas balvu 2010.

Perkusionists Ingus Tazāns grupas "Pulsa efekts" sastāvā uzstājas dažādās interesantās performancēs. Ģitārists Matīss Čudars ir konkursu "Riga Jazz Stage 2017" un "Keep An Eye Jazz Award 2012" pirmās vietas ieguvējs. Kopā ar grupu "How Town" saņēmis Grand Prix konkursā "Keep An Eye The Records 2017".

Jau ziņots, ka, lai radītu papildus šķautni tēlotājmākslas izstādēm, kā arī atainotu tās ciešo saistību ar citām mākslas formām, tostarp, mūziku, izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" ir izveidojusi mākslas un mūzikas koncertvakaru programmu "1xMMM". Tās ietvaros katrai no 2019. gada izstādēm ir piemeklēti atbilstoši un profesionāli mūzikas izpildītāji un koncerta norises risinājums.