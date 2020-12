'Rīgas mākslas telpa' piedāvā koncertu, kas papildina instalāciju 'Pret traģisko sienu'

Izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" turpina pērn aizsākto tradīciju rīkot mākslas un mūzikas koncertvakarus "1xMMM". Šoreiz ir tapis koncerts, kas papildina oktobra beigās mākslinieku Artūra Virtmaņa un Danielas Vētras performances laikā tapušo grafisko instalāciju "Pret traģisko sienu / Against the Tragic Wall" sienu". Koncerts būs skatāms jau šo ceturtdien, 10. decembrī, plkst. 20:00 izstāžu zāles "Rīgas mākslas telpa" mājaslapā, "Facebook" kontā un Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības "Facebook" kontā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Mākslas darbs rodas no domas, no impulsa. Komponisti un mākslinieki paņem baltu lapu un uzliek uz tā savas emocijas, savas sajūtas un bieži vien sevi pašu. Artūra Virtmaņa un Danielas Vētras performance man bija spilgts un emocionāls notikums. Domājot par šo izstādei veltīto koncertprogrammu, vēlējos uz performanci atskatīties spoguļveidā. Kopā ar skatuves domubiedriem un skatītājiem atgriezties pie baltas lapas kā performaces sākumā. No DJ Monstas elektroniskajām skaņām līdz Arvo Perta stīgu kvarteta "Solfeggio" baltajai diatonikai. Tuvojoties Jaunajam gadam, mūsos raisās domas un cerības par jauno un nezināmo. Un katrs uz baltas lapas varēsim uzrakstīt "I have a dream", par koncertu ideju stāsta koncertprogrammas veidotāja, pianiste Agnese Egliņa.

Koncertā skanēs arī Filipa Glāsa Otrais stīgu kvartets "Company", kura mūzika oriģinālā tapusi Semjuela Beketa "slēgtās telpas stāsta" garā rakstītā prozas darba "Company" izrādīšanai kādā Ņujorkas avangarda teātrī; fragments no Platona Buravicka jaundarba "Plexus", kas šogad komponēts Guntim Kuzmam un Agnesei Egliņai; Kārļa Lāča "Vokalīze Jolantai", kas pirms gadiem desmit sacerēta Jolantas Strikaites lieliskajai balsij, savukārt koncerta ievadā – dziesma "Perpetuum mobile", kas tika atskaņota performances laikā un ir pirmais skaņdarbs no drīzumā iznākošā grupas "PIMTHM" debijas albuma.

Grupa "PIMTHM" ("Pizdets I meyk the hevi metāls") darbojas Minhenē, un tās sastāvā ir divi dalībnieki: Linards Kalniņš (spēlē arī Latvijas grupās "Nē", "DJ Krankenwagen", "Rūpnieciskais ansamblis", Vācijā strādā par inženieri, diriģē latviešu kori un raksta mūziku vācu teātra izrādēm) un Aleksandrs Metjūsens (Alexander Mathewson), dzimis skota un bulgārietes ģimenē, uzaudzis ASV, dzīvojis Apvienotajos Arābu Emirātos un etniskajās dzimtenēs, patlaban Minhenē strādā kā klasiski izglītots komponists.

Koncertā piedalīsies pianiste Agnese Egliņa, klarnetists Guntis Kuzma, Uldis Cīrulis (DJ Monsta), operdziedātāja Jolanta Strikaite, mūziķis Linards Kalniņš un "Sinfonietta Rīga" stīgu kvarteta mūziķi – vijolniece Agnese Kanniņa, vijolniece Kristiāna Krūskopa, alts Artūrs Gailis, čellists Kārlis Klotiņš. Stāstnieks – Orests Silabriedis.

Lai radītu papildu šķautni tēlotājmākslas izstādēm, kā arī lai atainotu tās ciešo saistību ar citām mākslas formām, tostarp, mūziku, izstāžu zāle "Rīgas mākslas telpa" kopš 2019. gada ir izveidojusi mākslas un mūzikas koncertvakaru programmu "1xMMM"*. Tās pirmais mūzikas notikums bija "Rīgas mākslas telpas" veidotās Ernesta Vītiņa izstādes "Stikla labirintā" ietvaros, kas ieguva 2019. gada "Kilograms kultūras" balvu vizuālās mākslas nozarē.