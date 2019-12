'Rīgas modes' rīko gada noslēguma balli klubā 'One One'

Klubā "One One", Šarlotes iela 18a, Rīgā 20 decembrī gada noslēguma balli un koncertu rīko grupa "Rīgas modes".

Līdz ar koncerta izziņošanu grupa laidusi klajā jaunu dziesmu "Mēs braucām visu nakti". Tās ierakstā piedalījies arī saksofonists Mikus Solovejs, kurš iepriekš darbojies apvienībā "Kuba", kā arī citās grupās.

"Rīgas modes" šogad pēc ilgāka laika atgriezušies pie klausītājiem ar jaunu mūziku un patlaban strādā pie sava otrā pilnmetrāžas albuma, kuru lielā mērā iedvesmojis tā saucamais "sophisti-pop" mūzikas novirziens. "Mēs braucām visu nakti" seko pirmajam topošā ieraksta priekšvēstnesim, dziesmai "Savvaļas zirgi" un ir pieejama "Spotify", kā arī citās mūzikas straumēšanas platformās.

Jauno muzikālo materiālu būs iespējams dzirdēt jau 20. decembrī, kad "Rīgas modes" uzstāsies "One One", kas ir bijusi īpaša vieta grupas līdzšinējā darbībā. Viens no balles īpašajiem viesiem būs Radio SWH raidījuma "Mazā sestdiena" vadītājs Little Freddy, kurš spēlēs dejas.

Grupa "Rīgas modes" dibināta 2008. gadā Ogrē. Tās sākotnējais nosaukums bija "Komjaunatne". Grupa debitēja 2014. gadā ar singlu "Naktslokals", bet 2016. gadā iznāca tās pirmais pilna garuma albums "Fantastiski", kas saņēmis "Zelta mikrofonu" kategorijā "Labākais popmūzikas albums", kā arī "Austras balvu" kā gada labākais albums.