Rīgas pareizticīgo kamerkoris 'Blagovest' aicina uz Ziemassvētku koncertu

Koncertzālē "Ave Sol" 14. janvārī pulksten 19 izskanēs Rīgas pareizticīgo kamerkora "Blagovest" Ziemassvētku koncerts. Tajā koris izpildīs pareizticīgo garīgās mūzikas skaņdarbus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest" ir izcila, vienreizēja muzikāla vienība, kas ar savu darbību apliecina dažādu kultūru veiksmīgo līdzāspastāvēšanu, neizbēgamo savstarpējo ietekmi un mijiedarbību," raksta koncerta rīkotāji no Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības.

Pareizticīgo dziedājumu aizsākumi un tradīciju saknes meklējamas senā pagātnē, kas liecina par to, ka mūzikas, liturģisko tekstu un to vēstījumu spēks gadu no gada turpina sasniegt un iedvesmot klausītājus, kļūstot par kultūras mantojuma sastāvdaļu, kuras saglabāšanā ar savu augstvērtīgo sniegumu piedalās Rīgas pareizticīgo kamerkoris "Blagovest", mākslinieciskā vadītāja Aleksandra Brandava vadībā. Koris jau daudzus gadus mājo Rīgas Svētā Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīcā.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.

Apmeklējot koncertu, jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības noteikumi; pasākumu drīkst apmeklēt personas ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu ("zaļais" drošības līmenis), kas pie ieejas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.