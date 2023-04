Rīgas projektu koris pirmatskaņos sešu latviešu komponistu jaundarbus

Rīgas projektu koris sagatavojis jaunu koncertprogrammu "Augstā dziesma", kas piedāvās klausītājiem iepazīties ar sešu komponistu — sieviešu jaundarbiem. Programmu papildinās fragmenti no Palestrinas motešu cikla "Canticum Canticorum".

Kā "Delfi" informē kora pārstāve Maija Gredzena, jaunās programmas koncerti notiks 14. aprīlī pulksten 20 Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis" un 15. aprīlī pulksten 19 Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā. Ieeja koncertos — bez maksas.

Koncertprogramma "Augstā dziesma" veltīta vienai no Vecās Derības grāmatām ar tādu pašu nosaukumu. Programma tiek veidota pretstatos: koncertā tiks izdziedātas vairākas motetes no Džovanni Pjerluidži da Palestrinas grandiozā 29 motešu cikla "Canticum Canticorum" ("Dziesmu dziesma"), kura pamatā arī ņemti teksti no šīs grāmatas. Pretstatījumā Palestrinas 1584. gadā rakstītajai mūzikai tiks atskaņoti seši mūsdienu jaundarbi, kurus ar šiem pašiem tekstiem komponējušas sešas latviešu komponistes — Irīna Mihailovska, Evija Skuķe, Ruta Paidere, Gundega Šmite, Līva Blūma un Lauma Kazaka.

Vecās Derības "Augstā dziesma" ir iedvesmojusi neskaitāmus mūzikas autorus, tomēr vēsturiski šos tekstus mūzikā lielākoties ietērpuši vīrieši. Lai paraudzītos uz šīm tēmām no retāk dzirdētas sieviešu perspektīvas, Rīgas projektu kora mākslinieciskais vadītājs Kristofers Volšs-Sinka uzaicināja sešas latviešu komponistes radīt skaņdarbus ar "Augstās dziesmas" tekstiem.

""Augstā dziesma" ir savam laikam ļoti progresīvs teksts no Vecās Derības ar tēmām par mīlestību un mūsu attiecībām vienam ar otru. Šīs tēmas bija aktuālas pirms 550 gadiem, kad Palestrīna komponēja savu maģisko ciklu, un ir aktuālas arī šodien. Man ir liels prieks, ka uzrunātās komponistes uzņēma šo darbu ar lielu interesi un atbildību. Ir tapuši seši dažādi, izaicinoši un ārkārtīgi skaisti jaundarbi," par jauno koncertprogrammu saka Rīgas projektu kora mākslinieciskais vadītājs Kristofers Volšs-Sinka.

Rīgas projektu koris (RPK) ir 2018. gadā dibināts amatieru koris. Tā izveidotājs un mākslinieciskais vadītājs ir amerikāņu kordiriģents Kristofers Volšs-Sinka (Christopher Walsh Sinka), kurš pirms astoņiem gadiem, iedvesmojoties no Latvijas koru tradīcijas un augstā kormūzikas līmeņa, pārcēlās uz dzīvi Latvijā. RPK pamatā ir Kristofera un koristu aicinājums iepazīstināt dziedātājus un klausītājus ar Latvijā mazāk zināmu repertuāru, katru gadu piedāvājot trīs saturiski dažādas un muzikāli izaicinošas koncertprogrammas. Kora dalībnieki ir Latvijas labāko amatierkoru bijušie dziedātāji, kas tiekas trīs reizes gadā sešu nedēļu intensīvā mēģinājumu grafikā, katrā periodā sagatavojot jaunu programmu. Tieši šis īpašais formāts ļauj korim piesaistīt pieredzējušus dziedātājus, kuru pamatdarbs šobrīd saistīts ar citām nozarēm.