Rihards Zaļupe un Raimonds Petrauskis aicina uz filmu mūzikas vakaru

23. maijā pulksten 19.00 Mūzikas namā Daile komponists un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe kopā ar jau ilggadēju domubiedru un kolēģi, taustiņinstrumentālistu Raimondu Petrauski muzicēs kino mūzikas noskaņās. Koncertprogrammā izskanēs īpaši šim koncertam aranžēta Riharda Zaļupes oriģinālmūzika no filmām "Nameja gredzens" un "1906", portālu "Delfi" informē rīkotāji.

"Vēlējos pagarināt šīs mūzikas dzīvi un ceļu pie klausītāja. Tā būs unikāla iespēja saklausīt abas filmas. Proti, ar Raimondu tā kā spēlēsimies ar jau ierakstītu materiālu. Saspēlēsimies ar ierakstītām balsīm un instrumentiem. Daļa no procesa būs improvizācija, bet daļa jau atpazīstams materiāls no abām filmām. Gribam ievilināt visus filmu mūzikas pasaulē un dot iespēju sajust to caur skaņu, gaismu un klātesamību," par koncerta ideju bilst Rihards Zaļupe.

Koncerta pirmajā daļā izskanēs mūzika no režisora Gata Šmita veidotās Simtgades filmas "1906". Neskatoties uz spraigajiem notikumiem filmas sižetā, skaņu celiņu caurstrāvo minimālisms, kuru klausītāji maija beigu koncertā sadzirdēs marimbas, sitaminstrumentu, taustiņinstrumentu un elektronikas izpildījumā. Šo performanci varētu dēvēt par elektroakustisku skaņas piedzīvojumu.

Aigara Graubas režisētajai filmai "Nameja gredzens" veltīta koncerta otrā daļa. Šo grandiozo filmu kopš 2018. gada janvāra skatījuši vairāki simti tūkstoši skatītāju Latvijā, Eiropā un citos pasaules kontinentos.

Filmas celiņa albums "The Pagan King" ieguvis Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta Mikrofons 2019" kategorijā Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums. Mūziķi šajā koncerta daļā apvienos tradicionālo Holivudas filmu skanējumu ar Latviešu tautas mūzikas tēmām un elementiem.