Baudīt jaunā klasiskās mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" koncertus šī gada vasarā uz Latviju brauks klausītāji no vairāk kā 50 pasaules valstīm – visattālākie festivāla apmeklētāji ieradīsies no Honkongas, Dienvidkorejas, Austrālijas un ASV, bet starp Eiropas valstīm vislielākais biļešu pircēju skaits šobrīd ir no Vācijas, Lietuvas, Lielbritānijas un Igaunijas, informē festivāla rīkotāji.

"Biļešu pārdošanas dati ļauj mums secināt, ka festivāla norise un rīkotāju mērķtiecīgais darbs, pozicionējot to starptautiskajā tirgū, ir ieinteresējusi klausītājus teju no visas pasaules. Mūsu mērķis ir kļūt par nozīmīgāko kultūras galamērķi Ziemeļeiropā – ticam, ka mākslinieciski augstvērtīgs piedāvājums kombinācijā ar Latvijas piedāvājumu kultūrtūrisma jomā sniegs unikālu pieredzi ikvienam skatītājam, ka arī kļūs par būtisku atbalstu arī valsts tēla veidošanā," akcentē festivāla izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Analizējot skatītāju vecuma kategoriju, biļešu pārdošanas statistika liecina, ka vidējais vecums ir 45 gadi, savukārt biļešu pircēju skaits visās vecuma kategorijās ir līdzsvarots. Čulkstēna skaidro: "Šobrīd pasaules akadēmiskās mūzikas menedžments bieži aktualizē jautājumu par koncertu apmeklētāju vecuma palielināšanos, bet mūsu un Latvijas pieredze kopumā liecina par pretējo – aktīvo koncertos gājēju loks visās vecuma grupās – gan jauniešu, gan ekonomiski aktīvo, gan senioru grupās ir vienāds".

Šobrīd vislielākā interese ir par abiem Bavārijas Radio simfoniskā orķestra koncertiem, kas ir pilnībā izpārdoti, kā arī pēc pianista L. Debarga solo koncerta un abiem Izraēlas filharmoniskā orķestra koncertiem.

Jau ziņots, ka šī gada vasarā Latvijā notiks jauns pasaules līmeņa simfonisko orķestru festivāls "Rīga Jūrmala" (turpmāk – RJMF), kura ietvaros Rīgā un Jūrmalā muzicēs tādi orķestri un pasaulslaveni diriģenti kā Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un Mariss Jansons, Izraēlas filharmoniskais orķestris un Zubins Meta, Londonas simfoniskais orķestris un Džanandrea Noseda un Krievijas Nacionālais orķestris un Mihails Pļetņovs, kā arī daudzi izcili izpildītājmākslinieki, kas Latvijā un Baltijas reģionā muzicēs pirmo reizi.

Festivāla atklāšanas sezona aptvers četras nedēļas nogales, sākot no 21. jūlija līdz 1. septembrim, koncertiem norisinoties Latvijas Nacionālajā Operā un Dzintaru koncertzālē. Vairāk par RJMF 2019 – www.riga-jurmala.com.