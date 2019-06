Rojā ar programmu 'Arrivederci Roma' uzstāsies 'Tenoru trio'

Sestdien, 6. jūlijā, pulksten 19.00, jaunatklātajā Rojas brīvdabas estrādē mūziķu apvienība "Tenoru trio" aicina uz koncertu Itālijas noskaņās "Arrivederci Roma", portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāju pārstāvji.

Lielisko balsu īpašnieki, Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solisti Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs un Juris Vizbulis, 6. jūlija koncertā "Arrivederci Roma" tikko atvērtajā Rojas estrādē atskaņos populāras operu ārijas, operu instrumentāli fragmentus un neapoliešu dziesmas ietērptas Andreja Puškareva dažādu mūzikas stilu aranžijās.

Programma būs saistoša gan opermīļiem, gan klausītājiem, kuri nav opermūzikas fani. Skanēs klausītāju iemīļotas melodijas, kas ir populāras dažādos mūzikas stilos – no klasikas līdz džezam aranžētas operu ārijas, kā, piemeram, Džuzepes Verdi Rigoletto āriju "La donna e mobile" no operas "Rigoletto", Gaetano Doniceti Nemorino āriju "Una furtima lagrima" no operas "Mīlas dzēriens", Džakomo Pučīni Kalafa āriju no operas "Turandota" un daudzas citas.

Raimonds Bramanis ir vadošais LNOB solists. Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju . Turpina pilnveidot meistarību pie Paolo de Napoli (Itālija). Saņēmis "Latvijas Gāzes Gada balvu 2015" kā labākais operas solists.

Mihails Čuļpajevs ir LNOB solists. Absolvējis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju pie Kristīnes Gailītes. Piedalījies Aksela Everarta, Nellijas Miričoru un citās vokālajās meistarklasēs. Pilnveidojis savu pieredzi Nīderlandes operas teātros, kā arī slavenajā "Concertgebouw" Amsterdamā. Saņēmis Latvijas Gāzes Gada balvu 2015 kā Gada jaunais mākslinieks. Saņēmis Latvijas Nacionālās operas fonda "Gada balva operai 2017" balvu kā labākais solists.

Juris Vizbulis absolvējis Londonas Karalisko Mūzikas akadēmiju. Piedalās LNOB izrādēs un projektos, kamermūzikas programmās un garīgās mūzikas koncertos.

Par koncerta muzikālo pavadījumu rūpēsies Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNBO) orķestra mākslinieki Ilzes Ozoliņas vadībā. Īpašā viešņa – LNOB soliste, mecosoprāna balss īpašniece Ilona Bagele.

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.